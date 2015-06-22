2020 Tokyo Olimpiyatları için 8 branş yarışacak

İSTANBUL - Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın programına eklenecek 4 branş için yarışacak 8 spor dalını belirledi.

Komite, olimpiyat programına eklenecek 4 branş için yapılan 26 aday daldan 8'ini belirledi. Komitenin değerlendirmeye alınmasına karar verdiği branşlar arasında bowling, beyzbol-softbol, karate, squash, wushu, paten, sportif tırmanış ve sörf yer aldı.

Bu branşların uluslararası federasyonları, 22 Temmuz'a kadar tam başvuru dosyalarını komiteye teslim edecek, ayrıca 7-8 Ağustos'ta Tokyo'da yapılacak mülakatlara katılacak. Eylül ayında ise komite, programda yer almasını talep ettiği spor branşlarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) bildirecek.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları programının son hali ise gelecek yıl ağustos ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenecek olan IOC Genel Kurulu'nda belirlenecek.