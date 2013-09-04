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2020 Olimpiyatları için İstanbul'a destek

2020 Olimpiyatları adaylık sürecini yakından takip eden internet sitesinin anketine katılanların büyük çoğunluğu olimpiyatların İstanbul'da yapılmasını istediler.

2020 Olimpiyatları için İstanbul'a destek

2020 Olimpiyatları adaylık sürecini yakından takip eden internet sitesinin anketine katılanların büyük çoğunluğu olimpiyatların İstanbul'da yapılmasını istediler.

04 Eylül 2013 Çarşamba 15:58
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2020 Olimpiyatları için İstanbul'a destek

ANKARA - İstanbul, Tokyo ve Madrid'in 2020 Olimpiyatları'na evsahibi adaylığı sürecini yakından takip eden uluslararası olimpik spor haberlerinin yer aldığı internet sitesinin anketine katılanların büyük çoğunluğu olimpiyatların İstanbul'da yapılmasını istediler.

Uluslararası spor basınında "bağımsız olimpiyat sitesi" olarak bilinen "www.gamesbids.com" adlı internet sitesinde, "2020 Olimpiyatları'nda hangi kenti destekliyorsunuz?" konulu bir anket düzenlendi.

Oylamaya katılan 43 bin 784 kişi, oyunlarda İstanbul'u destekledi. Ankeke katılanlanlardan 12 bin 757 kişi Tokyo ve 6 bin 776 kişi de Madrid'i destekledi.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 15:58
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyat
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