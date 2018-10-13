Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Hindistan'da domuz gribi 56 can aldı
Hindistan'da domuz gribi 56 can...
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin organize ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 takviminde Türkiye de yer aldı.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin organize ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 takviminde Türkiye de yer aldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:07
0 Okunma
2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de

Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Paris'te düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri karara bağlandı.

Toplantıda alınan kararla 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de düzenlenecek ve yarışlar 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın önceden açıklanan takvimi de toplantıda onaylandı.

Dünya Ralli ve Formula 1 Şampiyonalarının takvimleri şu şekilde belirlendi:

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi:

24-27 Ocak: Monte Carlo Rallisi

14-17 Şubat: İsveç Rallisi

7-10 Mart: Meksika Rallisi

28-31 Mart: Fransa Rallisi

25-28 Nisan: Arjantin Rallisi

9-12 Mayıs: Şili Rallisi

30 Mayıs-2 Haziran: Portekiz Rallisi

13-16 Haziran: İtalya Rallisi

1-4 Ağustos: Finlandiya Rallisi

22-25 Ağustos: Almanya Rallisi

12-15 Eylül: Türkiye Rallisi

3-6 Ekim: Büyük Britanya Rallisi

24-27 Ekim: İspanya Rallisi

14-17 Kasım: Avusturalya Rallisi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi:

17 Mart: Avustralya Grand Prix

31 Mart: Bahreyn Grand Prix

14 Nisan: Çin Grand Prix

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix

26 Mayıs: Monaco Grand Prix

9 Haziran: Kanada Grand Prix

23 Haziran: Fransa Grand Prix

30 Haziran: Avusturya Grand Prix

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix

1 Eylül: Belçika Grand Prix

8 Eylül: İtalya Grand Prix

22 Eylül: Singapur Grand Prix

29 Eylül: Rusya Grand Prix

13 Ekim: Japonya Grand Prix

27 Ekim: Meksika Grand Prix

3 Kasım: ABD Grand Prix

17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix 

AA

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Sporları Federasyonu2019 Dünya Ralli ŞampiyonasıTOSFED
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşılaşacak
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Bolt ağları iki kez sarstı
Bolt ağları iki kez sarstı
'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' 13. şampiyonluk peşinde
'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' 13. şampiyonluk peşinde
Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor
Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor
TUR 2018'in 4. etabının startı Marmaris'te verildi
TUR 2018'in 4. etabının startı Marmaris'te verildi
Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Darüşşafaka Tekfen son şampiyona yenildi
Darüşşafaka Tekfen son şampiyona yenildi
Galatasaray, UEFA'nın gözden geçirme talebini CAS'a taşıyacak
Galatasaray, UEFA'nın gözden geçirme talebini CAS'a taşıyacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ