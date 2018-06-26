2018 FIFA Dünya Kupası

İSTANBUL

Kupanın 12. gününde 4 maç oynandı. A Grubu'nda Uruguay, Rusya'yı Luis Suarez, kendi kalesine Denis Cheryshev ve Edinson Cavani'nin golleriyle 3-0 yendi.

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Rusya maçında oynayarak 100. kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi. Ayrıca dünya kupalarında 14. maçına çıkan Muslera, Ladislao Mazurkiewicz'i geride bırakarak turnuva tarihinde en çok forma giyen Uruguaylı futbolcu oldu.

Grubun diğer maçında Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti. Suudi Arabistan'ın gollerini penaltıdan Salman Al-Faraj ve Salem Al-Dawsari, Mısır'ın golünü Muhammed Salah attı.

Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary 45 yaş 161 günlükken Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkarak bir dönem Galatasaray'da da oynayan Kolombiyalı Faryd Mondragon'u geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını aldı.

Bu sonuçların ardından grupta üçte üç yapan Uruguay, 9 puanla lider, Rusya ise 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

İspanya lider, Portekiz ikinci

B Grubu'nda İspanya ile Fas 2-2, İran ile Portekiz 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada iki kez geri düşmesine rağmen beraberliği kurtaran İspanya'nın Fas karşısındaki gollerini Isco ve Iago Aspas attı. Fas'ın gollerini Khalid Boutaib ve Youssef En Nesyri kaydetti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı verdiği Aspas'ın son dakikada gelen golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) vasıtasıyla geçerli sayıldı.

Portekiz, Ricardo Quaresma'nın kaydettiği şık golle öne geçmesine rağmen İran karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Portekizli Cristiano Ronaldo, VAR kararıyla kazanılan bir penaltı atışından faydalanamadı. Uzatma dakikalarında Karim Ansarifard ise VAR vasıtasıyla verilen penaltı atışında golü buldu.

Bu sonuçlardan sonra 5 puana sahip İspanya, puan ve gol averajı bakımından eşit olduğu Portekiz'e atılan gol sayısında üstünlük sağladı. Grupta 6 gol bulan İspanya, 5 gol atan Portekiz'i geride bırakarak son 16 turuna lider çıktı. Portekiz ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Rekor penaltı atışı

İran-Portekiz maçında verilen iki penaltı kararıyla Dünya Kupası rekoru kırıldı.

Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan VAR sisteminin de etkisiyle penaltı atışlarında artış yaşandı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar kullanılan 20 penaltı atışıyla 18'er penaltı vuruşunun yapıldığı 1990, 1998 ve 2002'deki turnuvalar geride bırakıldı.

Puan durumu

A Grubu:

Takım O G B M A Y Av P

Uruguay 3 3 0 0 5 0 +5 9

Rusya 3 2 0 1 8 4 +4 6

Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3

Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0



B Grubu:

Takım O G B M A Y Av P

İspanya 3 1 2 0 6 5 +1 5

Portekiz 3 1 2 0 5 4 +1 5

İran 3 1 1 1 2 2 0 4

Fas 3 0 1 2 2 4 -2 1

Son 16 turu eşleşmeleri

A ve B gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turundaki ilk iki eşleşme belli oldu.

Son 16 turunda A Grubu lideri Uruguay, B Grubu ikincisi Portekiz ile 30 Haziran'da karşılaşacak. B Grubu lideri İspanya ise A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Rusya ile 1 Temmuz'da mücadele edecek.

Program

Dünya Kupası'nda 26 Haziran Salı günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu:

17.00 Avustralya-Peru (Fisht Stadı - Soçi)

17.00 Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)

D Grubu:

21.00 Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

21.00 İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)