2018 FIFA Dünya Kupası eleme kuraları yarın çekilecek

İSTANBUL - Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Konstantin Sarayı'nda gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 18.00'de başlayacak.



A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası için Avrupa eleme grupları kura çekimine uzun yıllar sonra 4. torbadan katılacak. Turnuvanın ev sahibi Rusya, finallerde direkt olarak yer alacak.



Avrupa elemelerinde Rusya dışındaki 52 ülke ise 6 takımlı 7 grup ile 5 takımlı 2 grup olmak üzere toplam 9 gruba ayrılacak. UEFA'nın talebi üzerine İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda 6'şar takımdan oluşan gruplarda yer alacak. Ev sahibi Rusya, kupaya hazırlık aşamasında I Grubu'na düşecek takımlarla hazırlık maçlarına çıkacak.



Dünya Kupası'na katılabilmek için elemelerde 208 ülke mücadele edecek. Kura çekiminde, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler, Okyanusya, Güney Amerika Elemeleri grupları da belirlenecek.



Grupta ilk sıradaki takımlar direkt çıkacak



Toplam 52 ülkenin mücadele edeceği 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada bitiren 9 takım finallere yükselecek.



Elemelerdeki en iyi 8 grup ikincisinin ikili olarak eşleşeceği play-off maçları sonunda ise 4 takım daha finallere katılmaya hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları 2017 yılının kasım ayında oynanacak.



