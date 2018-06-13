2018 FIFA Dünya Kupası başlıyor

MOSKOVA

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek



2. tur 30 Haziran'da başlıyor

Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.

Grup maçlarının fikstürü

Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:

A Grubu Maç no Tarih Saat (TSİ) Yer 1 14 Haziran 18.00 Moskova Rusya Suudi Arabistan 2 15 Haziran 15.00 Ekaterinburg Mısır Uruguay 17 19 Haziran 21.00 St. Petersburg Rusya Mısır 18 20 Haziran 18.00 Rostov Uruguay Suudi Arabistan 33 25 Haziran 17.00 Samara Uruguay Rusya 34 25 Haziran 17.00 Volgograd Suudi Arabistan Mısır B Grubu 4 15 Haziran 18.00 St. Petersburg Fas iran 3 15 Haziran 21.00 Soçi Portekiz İspanya 19 20 Haziran 15.00 Moskova Portekiz Fas 20 20 Haziran 21.00 Kazan İran İspanya 36 25 Haziran 21.00 Kaliningrad İspanya Fas 35 25 Haziran 21.00 Saransk İran Portekiz C Grubu 5 16 Haziran 13.00 Kazan Fransa Avustralya 6 16 Haziran 19.00 Saransk Peru Danimarka 22 21 Haziran 15.00 Samara Danimarka Avustralya 21 21 Haziran 18.00 Ekaterinburg Fransa Peru 38 26 Haziran 17.00 Soçi Avustralya Peru 37 26 Haziran 17.00 Moskova Danimarka Fransa D Grubu 7 16 Haziran 16.00 Moskova Arjantin İzlanda 8 16 Haziran 22.00 Kaliningrad Hırvatistan Nijerya 23 21 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod Arjantin Hırvatistan 24 22 Haziran 18.00 Volgograd Nijerya İzlanda 39 26 Haziran 21.00 St. Petersburg Nijerya Arjantin 40 26 Haziran 21.00 Rostov İzlanda Hırvatistan E Grubu 10 17 Haziran 15.00 Samara Kosta Rika Sırbistan 9 17 Haziran 21.00 Rostov Brezilya İsviçre 25 22 Haziran 15.00 St. Petersburg Brezilya Kosta Rika 26 22 Haziran 21.00 Kaliningrad Sırbistan İsviçre 41 27 Haziran 21.00 Moskova Sırbistan Brezilya 42 27 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod İsviçre Kosta Rika F Grubu 11 17 Haziran 18.00 Moskova Almanya Meksika 12 18 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İsveç Güney Kore 28 23 Haziran 18.00 Rostov Güney Kore Meksika 27 23 Haziran 21.00 Soçi Almanya İsveç 43 27 Haziran 17.00 Kazan Güney Kore Almanya 44 27 Haziran 17.00 Ekaterinburg Meksika İsveç G Grubu 13 18 Haziran 18.00 Soçi Belçika Panama 14 18 Haziran 21.00 Volgograd Tunus İngiltere 29 23 Haziran 15.00 Moskova Belçika Tunus 30 24 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İngiltere Panama 46 28 Haziran 21.00 Saransk Panama Tunus 45 28 Haziran 21.00 Kaliningrad İngiltere Belçika H Grubu 16 19 Haziran 15.00 Saransk Kolombiya Japonya 15 19 Haziran 18.00 Moskova Polonya Senegal 32 24 Haziran 18.00 Ekaterinburg Japonya Senegal 31 24 Haziran 21.00 Kazan Polonya Kolombiya 47 28 Haziran 17.00 Volgograd Japonya Polonya 48 28 Haziran 17.00 Samara Senegal Kolombiya

Son 16 turu

Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.

Bu turdaki maç programı ise şöyle:

49 30 Haziran 21.00 Soçi A Grubu 1 B Grubu 2 50 30 Haziran 17.00 Kazan C Grubu 1 D Grubu 2 51 1 Temmuz 17.00 Moskova B Grubu 1 A Grubu 2 52 1 Temmuz 21.00 Nizhny Novgorod D Grubu 1 C Grubu 2 53 2 Temmuz 17.00 Samara E Grubu 1 F Grubu 2 54 2 Temmuz 21.00 Rostov G Grubu 1 H Grubu 2 55 3 Temmuz 17.00 St. Petersburg F Grubu 1 E Grubu 2 56 3 Temmuz 21.00 Moskova H Grubu 1 G Grubu 2

Çeyrek final maçları

Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

57 6 Temmuz 17.00 Nizhny Novgorod 49. maçın galibi 50. maçın galibi 58 6 Temmuz 21.00 Kazan 53. maçın galibi 54. maçın galibi 59 7 Temmuz 21.00 Soçi 51. maçın galibi 52. maçın galibi 60 7 Temmuz 17.00 Samara 55. maçın galibi 56. maçın galibi

Yarı final

Kupada yarı finalin programı da şöyle:

61 10 Temmuz 21.00 St. Petersburg 57. maçın galibi 58. maçın galibi 62 11 Temmuz 21.00 Moskova 59. maçın galibi 60. maçın galibi

Üçüncülük maçı ve final

Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle: