2018 FIFA Dünya Kupası başlıyor

MOSKOVA
Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.
64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.
Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek
2. tur 30 Haziran'da başlıyor
Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.
Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.
Grup maçlarının fikstürü
Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:
|A Grubu
|Maç no
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Yer
|1
|14 Haziran
|18.00
|Moskova
|Rusya
|Suudi Arabistan
|2
|15 Haziran
|15.00
|Ekaterinburg
|Mısır
|Uruguay
|17
|19 Haziran
|21.00
|St. Petersburg
|Rusya
|Mısır
|18
|20 Haziran
|18.00
|Rostov
|Uruguay
|Suudi Arabistan
|33
|25 Haziran
|17.00
|Samara
|Uruguay
|Rusya
|34
|25 Haziran
|17.00
|Volgograd
|Suudi Arabistan
|Mısır
|B Grubu
|4
|15 Haziran
|18.00
|St. Petersburg
|Fas
|iran
|3
|15 Haziran
|21.00
|Soçi
|Portekiz
|İspanya
|19
|20 Haziran
|15.00
|Moskova
|Portekiz
|Fas
|20
|20 Haziran
|21.00
|Kazan
|İran
|İspanya
|36
|25 Haziran
|21.00
|Kaliningrad
|İspanya
|Fas
|35
|25 Haziran
|21.00
|Saransk
|İran
|Portekiz
|C Grubu
|5
|16 Haziran
|13.00
|Kazan
|Fransa
|Avustralya
|6
|16 Haziran
|19.00
|Saransk
|Peru
|Danimarka
|22
|21 Haziran
|15.00
|Samara
|Danimarka
|Avustralya
|21
|21 Haziran
|18.00
|Ekaterinburg
|Fransa
|Peru
|38
|26 Haziran
|17.00
|Soçi
|Avustralya
|Peru
|37
|26 Haziran
|17.00
|Moskova
|Danimarka
|Fransa
|D Grubu
|7
|16 Haziran
|16.00
|Moskova
|Arjantin
|İzlanda
|8
|16 Haziran
|22.00
|Kaliningrad
|Hırvatistan
|Nijerya
|23
|21 Haziran
|21.00
|Nizhny Novgorod
|Arjantin
|Hırvatistan
|24
|22 Haziran
|18.00
|Volgograd
|Nijerya
|İzlanda
|39
|26 Haziran
|21.00
|St. Petersburg
|Nijerya
|Arjantin
|40
|26 Haziran
|21.00
|Rostov
|İzlanda
|Hırvatistan
|E Grubu
|10
|17 Haziran
|15.00
|Samara
|Kosta Rika
|Sırbistan
|9
|17 Haziran
|21.00
|Rostov
|Brezilya
|İsviçre
|25
|22 Haziran
|15.00
|St. Petersburg
|Brezilya
|Kosta Rika
|26
|22 Haziran
|21.00
|Kaliningrad
|Sırbistan
|İsviçre
|41
|27 Haziran
|21.00
|Moskova
|Sırbistan
|Brezilya
|42
|27 Haziran
|21.00
|Nizhny Novgorod
|İsviçre
|Kosta Rika
|F Grubu
|11
|17 Haziran
|18.00
|Moskova
|Almanya
|Meksika
|12
|18 Haziran
|15.00
|Nizhny Novgorod
|İsveç
|Güney Kore
|28
|23 Haziran
|18.00
|Rostov
|Güney Kore
|Meksika
|27
|23 Haziran
|21.00
|Soçi
|Almanya
|İsveç
|43
|27 Haziran
|17.00
|Kazan
|Güney Kore
|Almanya
|44
|27 Haziran
|17.00
|Ekaterinburg
|Meksika
|İsveç
|G Grubu
|13
|18 Haziran
|18.00
|Soçi
|Belçika
|Panama
|14
|18 Haziran
|21.00
|Volgograd
|Tunus
|İngiltere
|29
|23 Haziran
|15.00
|Moskova
|Belçika
|Tunus
|30
|24 Haziran
|15.00
|Nizhny Novgorod
|İngiltere
|Panama
|46
|28 Haziran
|21.00
|Saransk
|Panama
|Tunus
|45
|28 Haziran
|21.00
|Kaliningrad
|İngiltere
|Belçika
|H Grubu
|16
|19 Haziran
|15.00
|Saransk
|Kolombiya
|Japonya
|15
|19 Haziran
|18.00
|Moskova
|Polonya
|Senegal
|32
|24 Haziran
|18.00
|Ekaterinburg
|Japonya
|Senegal
|31
|24 Haziran
|21.00
|Kazan
|Polonya
|Kolombiya
|47
|28 Haziran
|17.00
|Volgograd
|Japonya
|Polonya
|48
|28 Haziran
|17.00
|Samara
|Senegal
|Kolombiya
Son 16 turu
Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.
Bu turdaki maç programı ise şöyle:
|49
|30 Haziran
|21.00
|Soçi
|A Grubu 1
|B Grubu 2
|50
|30 Haziran
|17.00
|Kazan
|C Grubu 1
|D Grubu 2
|51
|1 Temmuz
|17.00
|Moskova
|B Grubu 1
|A Grubu 2
|52
|1 Temmuz
|21.00
|Nizhny Novgorod
|D Grubu 1
|C Grubu 2
|53
|2 Temmuz
|17.00
|Samara
|E Grubu 1
|F Grubu 2
|54
|2 Temmuz
|21.00
|Rostov
|G Grubu 1
|H Grubu 2
|55
|3 Temmuz
|17.00
|St. Petersburg
|F Grubu 1
|E Grubu 2
|56
|3 Temmuz
|21.00
|Moskova
|H Grubu 1
|G Grubu 2
Çeyrek final maçları
Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final maçlarının programı şöyle:
|57
|6 Temmuz
|17.00
|Nizhny Novgorod
|49. maçın galibi
|50. maçın galibi
|58
|6 Temmuz
|21.00
|Kazan
|53. maçın galibi
|54. maçın galibi
|59
|7 Temmuz
|21.00
|Soçi
|51. maçın galibi
|52. maçın galibi
|60
|7 Temmuz
|17.00
|Samara
|55. maçın galibi
|56. maçın galibi
Yarı final
Kupada yarı finalin programı da şöyle:
|61
|10 Temmuz
|21.00
|St. Petersburg
|57. maçın galibi
|58. maçın galibi
|62
|11 Temmuz
|21.00
|Moskova
|59. maçın galibi
|60. maçın galibi
Üçüncülük maçı ve final
Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:
|63
|14 Temmuz
|17.00
|St. Petersburg
|61. maçın kaybedeni
|62. maçın kaybedeni
|64
|15 Temmuz
|18.00
|Moskova
|61. maçın kazananı
|62. maçın kazananı
AA