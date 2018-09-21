2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor

İSTANBUL

Tenerife kentinde 30 Eylül'e kadar sürecek şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile karşılaşacak.

Toplam 16 takımın yer alacağı Dünya Kupası'nda, ülkeler dörderli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk sırada bulanan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarında 2 ve 3. sırayı alacak ekipler ise çeyrek finale yükselmek için eleme maçı oynayacak.

Karşılaşmalar Quico Cabrera Arena ve Santiago Martin Arena'da oynanacak. Grup maçları, 25 Eylül'de tamamlanacak. Çeyrek finale yükselebilmek için 2. tur maçları ise 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Dünya Kupası'nda çeyrek final 28 Eylül, yarı final 29 Eylül, üçüncülük ve final maçı ise 30 Eylül'de yapılacak.

Gruplar

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Güney Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa

B Grubu: Türkiye, Avustralya, Arjantin, Nijerya

C Grubu: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya

D Grubu: ABD, Senegal, Çin, Letonya

Gruplarda yarın oynanacak ilk maçların programı, TSİ şöyle:

A Grubu:

15.30 Güney Kore-Fransa

19.30 Yunanistan-Kanada

B Grubu:

13.30 Avustralya-Nijerya

16.00 Türkiye-Arjantin

C Grubu:

22.00 Japonya-İspanya

22.30 Porto Riko-Belçika

D Grubu:

13.00 Letonya-Çin

20.00 ABD-Senegal

Türkiye maçları

Türkiye, B Grubu'nda mücadele edecek.

Milli takım grup lideri olması durumunda, doğrudan çeyrek finale kalacak ve 2 gün dinlenme fırsatı bulacak.

Türkiye, 2. veya 3. olursa çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak. Milliler, ikinci olursa A Grubu'nun üçüncüsü, üçüncü sırada yer alırsa A Grubu'nun ikincisiyle 2. turda mücadele edecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubu 4. ve son sırada bitirirse elenecek.

Ay-yıldızlıların, grup maçlarının programı, TSİ şöyle:

Yarın: 16.00 Türkiye-Arjantin (Santiago Martin Arena)

23 Eylül Pazar: 22.30 Nijerya-Türkiye (Quico Cabrera Arena)

25 Eylül Salı: 13.30 Avustralya-Türkiye (Santiago Martin Arena)

Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye'nin rakipleri

FIBA klasmanında 7. sırada yer alan ay-yıldızlı ekibin yer aldığı grupun en tecrübeli takımı Avustralya olarak ön plana çıkıyor.

Klasmanda 4. sırada yer alan Avustralya 2006 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Avustralya, 2014 Dünya Şampiyonası'nda ise Türkiye'yi yenerek bronz madalya kazanmıştı. Olimpiyatlarda 2000, 2004 ve 2008'de final oynayan Avustralya, 1996 ve 2012'de ise bronz madalya kazandı. 1996 yılından itibaren kadın basketbolunda adından söz ettiren Avustralya, ayrıca 2014'ün yanı sıra 1998 ve 2002'de de Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Millilerin yarın karşılaşacağı Arjantin ise FIBA’da 15. sırada yer alıyor. 2018 Güney Amerika şampiyonu Arjantin, en son Dünya Şampiyonası'na 2010 yılında katıldı.

FIBA sıralamasında 34. sırada yer alan Nijerya, grubun zayıf halkası olarak gözüküyor. 2017 Afrika Şampiyonası'nda altın madalya aldığı için Dünya Kupası'nda yer alacak Nijerya, 2006'dan sonra ikinci kez bu organizasyonda boy gösterecek.

Olimpiyata katılımda yeni format

FIBA, olimpiyata katılacak ülkeleri belirlemek için yeni bir formatı uygulamaya koydu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolundan gidecek 12 ülkeyi belirlemek için FIBA, 3-13 Şubat 2020 tarihlerinde eleme maçları oynatacak.

2019 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6, 2019 Asya Şampiyonası ve 2019 Amerika Şampiyonası'ndaki ilk 4 ve 2019 Afrika Şampiyonası'da ilk 2'de yer alan ülkeler, FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası'na katılacak.

FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası'nda takımlar dörderli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 3'e giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.