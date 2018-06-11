Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93974
ALTIN
188.583
DOLAR
4.5276
STERLİN
6.0535
EURO
5.3380
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa...

2018 DÜNYA KUPASINA DOĞRU

Selçuk Maruflu'nun haberi için tıklayınız...

2018 DÜNYA KUPASINA DOĞRU

Selçuk Maruflu'nun haberi için tıklayınız...

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:41
0 Okunma
2018 DÜNYA KUPASINA DOĞRU

Değinmek istediğim konulardan birincisi; Türkiye’de futbolun iller düzeyde yaygınlaşmasıdır. Süper Lig’de, mümkün mertebe çok, şehir takımları temsil edilmelidir. Örneğin; Adana, Denizli, Gaziantep, Eskişehir, Erzurum (Belediye Takımı değil), Kahramanmaraş, Gümüşhane, Şanlıurfa, Trakya’dan bir takım (Edirne veya Tekirdağ olabilir), Van, Diyarbakır, Bolu, Zonguldak, Elazığ, Hatay vs. olmalıdır. Peki bu nasıl olacak? Düşünün, 18 takımlı Süper Lig’de, İstanbul’dan 5 takım var. Ümraniye ve İstanbulspor da gelirse, 7 takım. Ankara’dan 2 takım, Ankaragücü de gelirse, 3 takım, Antalya’da bir de Almanya var, 2 takım, böylece 12 takım oluyor,  diğerlerine sadece 6 yer kalıyor. Bu durumda, futbol nasıl  diğer şehirlere yayılacak.

TFF Zorunlu kararlar almak  durumundadır. Haydi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray tarihi özellikleri nedeniyle 3 büyüklerdir. Kalacaklardır. Bunun dışında, kural her ilden, tek bir takım olmalıdır. Belediye takımlarına, bidayetten beri karşıyım. Belediyeler, halka hizmet için vardır. Halkın kaynaklarını, futbol takımı beslemek için kullanmamalıdırlar. Belediye Takımları derhal kapatılmalıdır. Şehir takımlarına daha fazla yer verebilmek için İngiltere, Fransa, İspanya’da olduğu gibi Süper Lig 20-22 takıma çıkarılabilir.

Değinmek istediğim ikinci husus; 2018 Moskova Dünya Kupası’nın dışında kalmamızdır. 1 Aralık 2017 günü, Dünya Kupası grupları belirlendi. Tunus’u, İran’ı, Arabistan’ı, Mısır’ı vs. var. Ancak Türkiye’miz yok... Ülkemiz eğer Dünya Futbol Arenasında söz sahibi olmak istiyorsa, dünya, Avrupa kupalarında mutlaka olmalıdır. Fırsat ayağımıza kadar geldi. Hırvatistan’ı yendik, düne kadar adı geçmeyen İzlanda’ya hem de kendi sahamızda yenildik. Futbolcularımız, Dünya Kupası’na gitmeyi düşüneceklerine, para, prim hesapları yaptılar, teknik direktör kavgalara karıştı. Böyle başa, böyle tıraş... Netice de, millet olarak 2018 Moskova Dünya Kupası’nı TV’lerin başında, yeisle, içimizi çekerek izleyeceğiz.

Bir de başarılı olduğu için, köstek olduğumuz, yerden yere vurduğumuz Hakemimiz Cüneyt Çakır, bizi temsil edecek. Onunla teselli bulacağız. Türk Milleti’ni Dünya Kupası’ndan mahrum bırakmanın en büyük sorumlusu Spor Bakanlığı, TFF, Hükümettir.

Değineceğim diğer bir husus da son yıllarda yetişen müstesna yetenek Arda Turan’ın durumudur. Yazık değil mi?... Sen dünyanın en büyük kulübü Barselona’ya, hakkın olan büyük paralarla transfer olmuşsun, kendini geliştireceğin, ispat edeceğin yerde kebap, lahmacun partileri, paparazziler, magazinin malzemesi oluyorsun. Zırt pırt İstanbul’a geliyorsun. O müstesna, Allah vergisi kabiliyetini yok ediyorsun. Yazık değil mi Arda? Sen Messi, Suarez, Neymar gibi olabilirdin. Bak Özil, İlkay nerelerde... Seni izlemek, bana zevk ve gurur veriyordu. Barselona’da dikiş tutturamayıp, taraftarlar tarafından nefret objesi oluyorsun ve kendini ikinci sınıf belediye takımına atıyorsun. Arda’yı İstanbul’da, maçlarda izliyorum. 30-40 seyircisi olan takımda, ızdırap çekiyor, zorla oynuyor. Oynadığı takım ve teknik direktör, Arda’nın düzeyinde değil... Her geçen gün kayboluyor. Kendisini tekrar Avrupa Lig’lerinde görmek istiyoruz. Eğer Dünya Kupası’na giden Türk Milli Takımı’nda, Arda oynasaydı, herkesi kendisine hayran bırakabilirdi. Uluslararası müsabakalar, sporcularımız için bir sahnedir, değeri bilinmelidir.

Şimdi aklımızı başımıza alıp, Avrupa Futbol Şampiyonası’na, adı dünyada bilinen, ünlü, bilgili, tecrübeli bir teknik direktörle, yeni genç sporcuları bulup, yetiştirerek, yepyeni bir Türk Milli Takımı ile mutlaka ama mutlaka katılmalıyız...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TFFSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 kupada 37,5 milyon seyirci
20 kupada 37,5 milyon seyirci
Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı
Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı
27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek
27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek
Traktör Sazi'de Toshack dönemi
Traktör Sazi'de Toshack dönemi
Eski Fenerbahçeli futbolcu Vokrri hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli futbolcu Vokrri hayatını kaybetti
Futbolda transfer dönemi başladı
Futbolda transfer dönemi başladı
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak
Futbol dünyası bu kadını konuşuyor
Futbol dünyası bu kadını konuşuyor
AA 'Futbol Şöleni'ne hazır
AA 'Futbol Şöleni'ne hazır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ