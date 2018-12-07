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2018'de Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Twitter'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.

2018'de Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Twitter'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.

07 Aralık 2018 Cuma 13:30
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2018'de Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

İSTANBUL

Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre Türkiye, bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.

Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti olarak dikkati çekti.

Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.

Bu sene Twitter'da en çok etkileşime geçilen spor hesapları:

1 - GalatasaraySK

2 - Fenerbahce

3 - Besiktas

4 - ultrAslan

5 - forzabesiktas

En çok konuşulan spor etiket listesi ise şöyle:

1- beşiktaş

2- beşiktaşınmaçıvar

3- galatasaray

4- bugüngünlerdengalatasaray

5- fenerbahçe

AA

Anahtar Kelimeler:
TwitterGalatasaray
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