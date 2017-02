2017'de 5 milli motosikletçi piste çıkacak

2017 motosiklet sezonunda 5 milli sporcu uluslararası arenada piste çıkacak.

Bu sezon uluslararası yarışlarda şu ana kadar belli olan takvime göre, Türkiye'yi milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Harun Çabuk, Deniz Öncü ve ikizi Can Öncü temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. şampiyonluğuna ulaştığını, Harun Çabuk'un da Avrupa Gençler Kupası'nda 3. olduğunu hatırlatarak, "Bu sene geçen sezonki başarılarımızı artırarak dünya pistlerinde boy göstereceğiz." dedi.

Dünya pistlerinde bu sezon mücadele edecek milli sporcular hakkında bilgi veren Uçar, şunları söyledi:

"2017 sezonunda milli takım kaptanımız Kenan Sofuoğlu ile Dünya Supersport Şampiyonası'nda, Toprak Razgatlıoğlu ile Superstock 1000 Şampiyonası'nda, Harun Çabuk ile Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda, Can Öncü ile Red Bull Rookies Kupası'nda, aynı zamanda Can Öncü ve ikizi Deniz Öncü ile Asya Yetenek Kupası'nda bayrağımızı dalgalandıracağız. Pist ve diğer branşlarda yer alan yetenekli sporcularımızla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde İstiklal Marşı'mızı okutmaya gayret edeceğiz."

Uçar, antrenman sırasında bileğinden sakatlanan milli motosikletçi Sofuoğlu'nun, elinden ameliyat edilmesine rağmen hafta sonu koşulacak Avustralya'daki sezonun ilk yarışına yetişmeye çalıştığını dile getirerek, "İnşallah, Allah'tan bir mani olmaz ise kendisini pistte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu'nu da bu sene podyumun en tepesinde görmeyi arzuladıklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Toprak, yılın ilk testlerini İspanya'da başarıyla tamamladı. Kendisinden şampiyonluk bekliyoruz. Avrupa üçüncülüğü ile bütün dikkatleri üzerine çeken Harun Çabuk da ilk kez düzenlenecek Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı heyecanla bekliyor. Hem Toprak'ın hem de Harun'un yarışları nisan ayında başlayacak. İkizlerimiz Öncü kardeşler Can ve Deniz de kış antrenmanlarını sıkı bir şekilde İspanya'da yaptılar. İkizlerin yarışacağı Asya Kupası da mart ayında start alacak."

TMF Başkan Uçar, yeni sezonla motosiklet sporunun gelişip daha çok bölgeye ulaşması adına yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.