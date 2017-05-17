2017 Bursaspor'a yaramadı

BURSA

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan Bursaspor, bu yıl içinde yaptığı 15 lig maçında sadece 2 kez kazandı.

Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, 27. haftada ise Kardemir Karabükspor karşısında yine evinde 3-0'lık galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ile 20. haftada taraftarları önünde oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Bursaspor, Osmanlıspor ile 24. haftada deplasmanda yaptığı karşılaşma sonunda da aynı skorla hanesine 1 puan yazdırdı.

Bu yıl içinde kalan 11 maçta ise yeşil-beyazlı takımın ve taraftarlarının yüzü gülmedi. Bursa ekibi, Kasımpaşa (4-0), Akhisar Belediyespor (5-1), Galatasaray (0-5) ve Çaykur Rizespor (6-0) maçlarında farklı skorlu yenilgilerle sahadan ayrıldı.