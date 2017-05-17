Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96187
ALTIN
142.393
DOLAR
3.5529
STERLIN
4.6046
EURO
3.9459
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

2017 Bursaspor'a yaramadı

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşan 5 takımdan biri olan Bursaspor, 2017 yılında, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

2017 Bursaspor'a yaramadı

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşan 5 takımdan biri olan Bursaspor, 2017 yılında, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:46
6 Okunma
2017 Bursaspor'a yaramadı

BURSA

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan Bursaspor, bu yıl içinde yaptığı 15 lig maçında sadece 2 kez kazandı.

Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, 27. haftada ise Kardemir Karabükspor karşısında yine evinde 3-0'lık galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ile 20. haftada taraftarları önünde oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Bursaspor, Osmanlıspor ile 24. haftada deplasmanda yaptığı karşılaşma sonunda da aynı skorla hanesine 1 puan yazdırdı.

Bu yıl içinde kalan 11 maçta ise yeşil-beyazlı takımın ve taraftarlarının yüzü gülmedi. Bursa ekibi, Kasımpaşa (4-0), Akhisar Belediyespor (5-1), Galatasaray (0-5) ve Çaykur Rizespor (6-0) maçlarında farklı skorlu yenilgilerle sahadan ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporSüperlig2017önce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın 'hırçın' futbolcusu Quaresma
Beşiktaş'ın 'hırçın' futbolcusu Quaresma
TBF Başkanı Türkoğlu: Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz
TBF Başkanı Türkoğlu: Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz
Dörtlü Final'in en tecrübelisi Khryapa
Dörtlü Final'in en tecrübelisi Khryapa
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
SEK, Avrupa Ligi'ne sponsor oldu
SEK, Avrupa Ligi'ne sponsor oldu
Fenerbahçe'nin en büyük kozu Obradovic
Fenerbahçe'nin en büyük kozu Obradovic

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ