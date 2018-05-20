2017-2018 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray

İZMİR

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 60. sezonun şampiyonu Galatasaray oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tebrik mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun bugün oynanan karşılaşmalarla sona ererken Galatasaray'ın şampiyon olduğu belirtildi.

Cengiz: Bütün camiaya hayırlı uğurlu olsun

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, elde edilen 21. şampiyonluğu bütün camiaya ve taraftarlara hediye ettiğini söyledi.

Cengiz, 34 haftalık maratonda mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "Başından beri hak ettiğimiz, adil, doğru ve dürüst bir yarışın sonunda ipi göğüsledik. Çok mutluyum, 18 rakibimizi ve son ana kadar bu yarışı götüren 4 rakibimizi kutluyorum. Adil bir yarış olduğuna inanıyorum. Bütün camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğumuzu taçlandırırız." diye konuştu.

Şampiyon olduktan sonra takımı soyunma odası girişinde karşıladığını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Başkanlığım süresince ilk defa soyunma odasına indim. Görev süremde takımla ne aynı otelde bulundum, ne aynı uçakta gittim. Sahneyi aktörlere bıraktım, biz perde gerisinde mutfakta elimizden gelini yaptık. Bütün, eza ve cefayı taraftarımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız çekti. Herkese teşekkür ediyorum, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum."

Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Terim ve Cengiz'i aradı

Erdoğan, lig şampiyonu Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cengiz ve Terim'i kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı kırmızılı ekibe gelecekte de başarılar diledi.

Yıldırım'dan tebrik telefonu

Galatasaray Kulübünden edinilen bilgiye göre, Mustafa Cengiz ile telefonda görüşen Başbakan Yıldırım da sarı-kırmızılı futbol takımının elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik etti. Yıldırım'ın, "Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'a candan başarılar diliyoruz." dediği aktarıldı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray Kulübünü kutluyorum. Tüm takım oyuncularını ve bu başarıda emeği geçen teknik ekip ile birlikte yönetimi tebrik ediyorum. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray Kulübüne başarılar diliyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında, "2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon bitiren Galatasaray'ı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Galatasaray'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı kutladı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

Şampiyon Galatasaray, İstanbul'a döndü

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, İstanbul'a döndü.

Karşılaşmanın oynandığı İzmir'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hareket etti.

Güvenlik nedeniyle terminale alınmayan taraftarlar, kafileyi yolda karşıladı. Meşaleler yakan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahürat ve marşlarla teknik heyet le futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, başarısını taraftarlarıyla kutladı.

İzmir'deki Göztepe maçının ardından özel uçakla İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bekleyen taraftarlarla buluştu.

Maçın hemen ardından tesislerin önünde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar, daha sonra içeri alındı ve Jupp Derwall sahasında futbol takımını beklemeye başladı.

Uzun süre kafilenin İstanbul'a gelmesini bekleyen ve tezahüratlar yaparak zaman geçiren taraftarlar, futbol takımının gelişiyle coşkuya ortak oldu.

Terim selamladı, futbolcular tezahürat yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.

Terim'in balkona gelişiyle birlikte meşaleler yakıp, havai fişek atan futbolseverler, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı. Sonrasında oyuncular da balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Futbolcuların da telefonlarıyla taraftarların coşkusunu kaydettikleri görüldü.

Yaklaşık bir saat süren kutlamanın ardından futbolcular içeri girdi ve taraftarlar da tesisi boşalttı.