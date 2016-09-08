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2016-2017 sezonu yarın başlayacak

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu yarın yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

2016-2017 sezonu yarın başlayacak

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu yarın yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

08 Eylül 2016 Perşembe 10:08
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2016-2017 sezonu yarın başlayacak

 Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu yarın yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Toplam 14 takımın mücadele edeceği ligde Adana Şakirpaşa, Aksaray Belediyespor, Artsam Koleji ve Samsun Gençlikspor, yeni ekipler olacak. Eskişehir Hentbol ise, geçen sezon Ankara 1910 olarak yer alan ekibin haklarını satın alarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

Bayanlar Süper Lig'de yeni sezonda Kastamonu'dan (Artsam Koleji ve Kastamonu Belediyespor) iki takım yer alırken, Adana (Adana Şakirpaşa), Eskişehir (Eskişehir Hentbol), Aksaray (Aksaray Belediyespor), Ankara (Yenimahalle Belediyespor), Antalya (Muratpaşa Belediyespor), Bursa (Osmangazi Belediyespor), İstanbul (Üsküdar Belediyespor), İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Samsun (Samsun Gençlikspor), Rize (Ardeşen Gençlik), Uşak (Genç Uşakspor) ve Trabzon'dan (Zağnosspor) birer takım yer alacak.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 10:08
Anahtar Kelimeler:
Bayanlar Hentbol Süper Lig2016-2017 SezonuKastamonuEskişehir
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