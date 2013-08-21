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2014 Dünya Kupası biletleri satışta

Brezilya'da yapılacak 2014 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık bir milyon bilet satışa çıktı.

2014 Dünya Kupası biletleri satışta

Brezilya'da yapılacak 2014 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık bir milyon bilet satışa çıktı.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 17:00
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2014 Dünya Kupası biletleri satışta
SAO PAULO 

Brezilya'da yapılacak 2014 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık bir milyon bilet satışa çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, gelecek yıl 12 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'nın ilk biletlerini internet üzerinden satın alabilecek.

Toplamda satışa sunulacak 3,3 milyon biletin fiyatları, ilk tur maçları ile final arasında değişiklik göstermek üzere 90 ile 990 dolar arasında belirlendi.

60 yaşın üstündeki kişiler, öğrenciler ve sosyal yardım alanlar için ayrılan stadyumların ön kısımlarındaki yaklaşık 300 bin bilet, 23 dolardan satılacak. 

Almanya'nın evsahipliği yaptığı 2006 FIFA Dünya Kupası'na 3,3 milyonu aşkın taraftar katılmış, 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada ise 2 milyona yakın bilet satılmış ancak ilk maçlar için satılan biletlerin sayısı oldukça düşük seviyede kalmıştı.

Eğitim ya da sağlık alanları yerine 2014 Dünya Kupası için harcama yapılmasından rahatsız olan Brezilya halkı, sokaklara dökülerek uzun süre turnuvayı protesto etmişti.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 17:01
Anahtar Kelimeler:
FIFADünya Kupası
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