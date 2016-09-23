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20 Türk asıllı futbolcu boy gösteriyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon 11 takımın kadrosunda 20 Türk asıllı futbolcu yer alıyor.

20 Türk asıllı futbolcu boy gösteriyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon 11 takımın kadrosunda 20 Türk asıllı futbolcu yer alıyor.

23 Eylül 2016 Cuma 10:13
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20 Türk asıllı futbolcu boy gösteriyor

 Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon 11 takımın kadrosunda 20 Türk asıllı futbolcu yer alıyor.

Bayer Leverkusen ve Mainz 05'te üçer, Borussia Dortmund, Augsburg, Darmstadt 98, Hoffenheim ve Freiburg'da ikişer, Bayern Münih, Hertha Berlin, Köln ve Eintracht Frankfurt ekiplerinde ise birer oyuncu forma giyiyor.

Bayer Leverkusen ve Mainz 05'te üçer oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bayer Leverkusen ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Mainz 05, kadrolarında bulundurdukları üçer Türk asıllı oyuncu ile öne çıkıyor.

Leverkusen ekibinde, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Avusturya Milli Takımı kalecisi Ramazan Özcan forma terletiyor.

Mainz 05'te ise ay-yıldızlı formayı giyen Yunus Mallı ile Alman Milli Takımı alt yaş kategorilerinde mücadele eden Suat Serdar ve Levin Mete Öztunalı görev yapıyor.

Bundesliga'daki diğer Türkler

Bundesliga'da mücadele eden diğer 9 takımdan, Borussia Dortmund, Augsburg, Darmstadt 98, Hoffenheim ve Freiburg'da ikişer, Bayern Münih, Hertha Berlin, Köln ve Eintracht Frankfurt'un kadrosunda ise birer Türk asıllı oyuncu top koşturuyor.

Şu anda ay-yıldızlı formayı giyen futbolculardan Nuri Şahin ve Emre Mor, Borussia Dortmund'da, Çağlar Söyüncü de Bundesliga'ya yeni yükselen Freiburg takımında görev yapıyor.

Geçen sezon lig ve kupada 33 maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizen Aytaç Sulu ile 17 yaşındaki Can Luka Aydoğan, Darmstadt 98, Kerem Demirbay ve Barış Atik Hoffenheim, tecrübeli golcü Halil Altıntop ile Arif Ekin Augsburg, Onur Bulut da Freiburg takımı için mücadele ediyor.

Son şampiyon Bayern Münih'te Erdal Öztürk, Hertha Berlin'de geçen sezon ortasında transfer edilen Sinan Kurt, Köln'de Salih Özcan ve Eintracht Frankfurt'ta da Furkan Zorba, Bundesliga’da kalıcı olabilmek için mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 23.09.2016 10:14
Anahtar Kelimeler:
Almanya 1. Futbol LigiBundesligaHoffenheimUEFA Şampiyonlar Ligi
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