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20 kupada 37,5 milyon seyirci

Bugüne kadar 20 Dünya Kupasında oynanan 836 maçı, toplam 37 milyon 500 bin 713 kişi izledi.

20 kupada 37,5 milyon seyirci

Bugüne kadar 20 Dünya Kupasında oynanan 836 maçı, toplam 37 milyon 500 bin 713 kişi izledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:00
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20 kupada 37,5 milyon seyirci

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek yapılan 20 organizasyonu toplam 37 milyon 500 bin 713 kişi izledi. 

Finallerde toplam 836 maç oynanırken, karşılaşma başına seyirci ortalaması da 44 bin 857 oldu.

ABD'de 1994'te yapılan dünya kupası finalleri, toplam 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlenerek, en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi izledi.

İtalya'da 1934'te yapılan organizasyon ise 363 bin kişiyle, en az taraftar çeken şampiyona olarak dikkati çekti.

Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az kişinin izlediği organizasyon oldu.

Brezilya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı ise 3 milyon 429 bin 876 kişi (ortalama 53 bin 592) yerinden takip etti.

20 kupa ve seyirciler

Maracana Stadı'nın rekoru

Dünyanın en büyük stadı olan Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası finallerinde de önemli bir yere sahip.

Brezilya'da 1950 yılında yapılan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 199 bin 854 kişinin izlediği bu karşılaşma, bir Dünya Kupası maçında en çok seyirci çeken maç olarak tarihe geçmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma Brezilya-Uruguay maçından sonra en çok seyirci toplayan karşılaşmalar olarak dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası
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