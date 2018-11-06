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2. Lig ekibinde 'sigara' cezası

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hazırlayıcı takımları Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde bazı futbolcuların sigara içtiklerini, bu nedenle futbolcuların lojmanının kapatılacağını bildirdi.

2. Lig ekibinde 'sigara' cezası

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hazırlayıcı takımları Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde bazı futbolcuların sigara içtiklerini, bu nedenle futbolcuların lojmanının kapatılacağını bildirdi.

06 Kasım 2018 Salı 15:02
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2. Lig ekibinde 'sigara' cezası

İZMİR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, hazırlayıcı takımları TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Niğde Anadolu Futbol Kulübünde bazı futbolcuların sigara içtiklerini, bu nedenle futbolcuların lojmanının kapatılacağını bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, "yarışmacı" değil, "yetiştirici" bir kulüp olduklarını belirtti.

Bünyelerinde bulunan futbolcuların maç tecrübelerini arttırmak için "hazırlayıcı takım" olarak Niğde Anadolu Futbol Kulübünü seçtiklerini kaydeden Özkan, bu takımdaki bazı futbolcuların sigara içtiğini öğrendiğini kaydetti.

Özkan, bu nedenle bazı önlemler aldıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Lojman kapatılacak. Herkes kendisine ev tutacak. Yemek de yok, dışarıda fast food mu yerler, ikişer porsiyon döner mi yerler, artık kendileri bilirler. Lojman yanında yapmış olduğumuz 'fitness salonu' da kapatılacak. Niğde'de özel fitness salonları var. Hepsini yeni aldığımız tüm fitness aletleri İzmir'e taşınacak. Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde kullanılacak."

Bu söylediklerinin Altınordu A Takımı için de geçerli olduğunu bildiren Özkan, sigara içen biri varsa bunu çıkıp söylemesini ve A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni terk etmesini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
2. Lig EkibiSigaraCeza
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