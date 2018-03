19 güreşçide doping maddesine rastlandı

İSTANBUL



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ün de aralarında olduğu 19 pehlivanda dopingli maddeye rastlandığını söyledi.



Yerlikaya, Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Güreş Federasyonu olarak dopingle mücadelelerini sürdürdüklerini ve bu konuda Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Dünya Antidoping Ajansı'nın çizmiş olduğu "dopinge sıfır tolerans" çizgisine uygun şekilde hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün bir grup numunenin sonucu, önümüze gelmiş bulunmakta. Uluslararası boyutu olmamasına rağmen, Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde ve sonrasında aldığımız numunelerin analizi neticesinde, 19 arkadaşımızda doping maddesi bulunmuştur. Mustafa Güngör, Bilal Kıvrak, Süleyman Aykırı, Ahmet Selbest, Murat Aydoğdu, Ali Altun, Cemali Küçükgüçlü, Mustafa Seçim, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Ölmez, Özer Ay, Serhan Gökmen, Gökhan Arıcı, Sermest Bulut, Bekir Seçim, Kazım San, Sinan Kaya, Abdullah Kaçmazoğlu ve Ali Gürbüz'ün numunelerinde dopingli madde tespit edilmiştir. Bugün itibariyle herhangi bir sportif faaliyete katılmaları söz konusu değildir. Disiplin Kurulu'na sevk ediliyorlar. Kurul yakın zamanda dopingin neticesindeki cezalarını açıklayacaktır."



Yerlikaya, uluslararası müsabakalarda mücadele eden minder güreşçilerinden alınan doping numunelerinin temiz çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu durumun, minder güreşi ile uluslararası müsabakalarda mücadele eden sporcularımızla herhangi bir bağı söz konusu değildir. Hatta minderde mücadele eden arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinden doping numunesi aldık, bunların hepsi temiz çıkmıştır. Türkiyemizin uluslararası arenada itibar kaybetmemesi için hele ki Başbakanımızın garantörlüğünde talip olduğumuz 2020 Olimpiyatlarına leke düşürmemek için bu konulardaki ciddi duruşumuz Bakanlığımızla birlikte devam ediyor. Gençliğimizin ve bundan sonraki neslin sporu sadece spor olarak kabul etmelerini istiyoruz."



Hamza Yerlikaya, bundan sonra gerek Tarihi Kırkpınar Güreşleri gerekse de başka yerlerde mücadele eden sporculardan doping numunesi almaya devam edeceklerini anlatarak, "Bundan sonraki süreçte de biz herkesin eşit şartlarda yarışmasını istiyoruz. Bu konuların kapatılması, bertaraf edilmesi veya affedilmesi, gözden kaçırmak ya da dosyaları altta bırakmak, üzerini kapatmak gibi bir şey de söz konusu değildir" diye konuştu.



Hamza Yerlikaya, bir soru üzerine, Ali Gürbüz'ün numunesinde yasaklı maddeye rastlanmasıyla, birinciliğin 652. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikinci olan İsmail Balaban'a geçmesinin mantıklı olduğunu vurgulayarak, "Mantıklı baktığınızda öyle oluyor. Ancak bunun itiraz süreleri var. Herkesin savunma hakkı vardır. Disiplin Kurulu'ndaki üyelerimiz ve orada görev yapan personelimiz dopingli çıkan arkadaşların tamamını çağıracaklar, savunmalarını isteyecekler. Savunmalarının neticesinde, numunelere baştan tabii ki bakılabilir. Bunlara itiraz yapılabilir. Herkesin bu konuda itiraz hakkı söz konusu" ifadelerini kullandı.



Rıza Kayaalp'e verilen ceza



Hamza Yerlikaya, Uluslararası Güreş Federasyonu'nun (FILA) dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'e 6 ay men cezası verdiğine yönelik bilginin kendilerine ulaştığını dile getirerek, "Tabi burada Tahkim Kurulu süreci var. Kısmet olursa Bulgaristan'a, Dünya Gençler Şampiyonası'na gidiyorum. Orada bu meseleler görüşülecek. Tahkim Kurulu'na itirazımızı bildirdik. Olumsuz sonuç çıkarsa, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götüreceğiz" şeklinde konuştu.



Rıza Kayaalp'e verilen cezayla ilgili FILA'dan bilgi istediklerini belirten Yerlikaya, "Cezanın altında yatan nedenleri, ellerindeki belgeleri ve somut delillerin tamamını istedik. Yüz yüze savunma hakkı istedik. Gerçekten ellerinde bir belge varsa, bu cezayı FILA değil, Türkiye Güreş Federasyonu olarak biz veririz. Irkçılığın, ırkçı davranış ve söylemlerin tamamına kökten karşıyım" diye görüş belirtti.



Hamza Yerlikaya, Rıza Kayaalp ile yaptıkları görüşmede, ceza almasına neden olan twittleri kendisinin atmadığını söylediğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Rıza ile görüşmemizde ikinci ve üçüncü şahıslar tarafından atıldığını söylüyor. Biliyorsunuz geçenlerde bir siyasi partinin gençlik kolları başkanının, Başbakanımız hakkında bazı söylemleri vardı. Peşinden kendisini 'Twitterim açık kalmış, bu twitleri ben atmadım' diye savundu ve beraat etti. Bunlar da yaşandı. Bu twitter ve facebook aleminde kimin neyi nasıl kullandığı, nerede kullandığı belli değil. Şahsım adına 20-25 twitter, 150-200 facebook hesabı var. Buralarda yazılan her şey doğru ise Türkiye'de herkes ceza almak mecburiyetinde kalabilir. Dolayısıyla biz FILA nezdindeki başvurularımızı yaptık. FILA'daki üyelerimiz de tahmin ediyorum ki bu konudaki girişimlerini yapıyorlardır. İnşallah Eylül ayında Macaristan'da, Rıza yine milletimizi onura ve gurura boğacaktır."



"Sedefçi belediyeciliğine baksın"



Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde dopingli çıkan güreşçilerle ilgili değerlendirmelerini eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hamdi Sedefçi'nin tek bir hedefi vardır; her Kırkpınar döneminde rant sağlamak, kendisine prim yaratmak, ismini gündeme getirmek. Olumlu, olumsuz her durumda muhalefet etmeyi kendisine maalesef görev edinmiştir. Bu konular Hamdi Sedefçi Beyin meseleleri değildir. Hamdi Sedefçi Beyin söylemiş olduğu herhangi bir kelime, hiç bir kesim tarafından da ciddiye alınmayacaktır ve resmi bir dil değildir. Hamdi Bey lütfen belediyeciliğine baksın. Bu işler bizim federasyonumuzun, genel müdürlüğümüzün ve spor bakanlığımızın meselesidir. Herkes işine baksın."





