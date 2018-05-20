İZMİR

Spor Toto Süper Lig'de 21. şampiyonluğu elde edilen Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, maçın ardından gazetecilere açıklama yaptı.Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu dile getiren Gomis, "Bütün taraftarı, yönetimi ve bütün çalışanları tebrik etmek gerekiyor. Fatih Terim'in gelmesi bana çok şey kattı. Fatih hoca kilit bir anda geldi ve şampiyonluğu elde ettik." diye konuştu.

Ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılan Gomis, "Bunun için çok mutluyum, bunu takımla başardım. Takımın yanında teknik ekip ve sağlık ekibini de kutluyorum. Zor ve yorucu bir dönem geçirdim. Sadece bir antrenman değil, günde ikinci bir antrenman yapmam gerekiyordu. Bu şampiyonluğu biz böyle kazandık. Açıkçası bu akşam ödülümüzü aldık. 15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum ve bu akşam bu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"3 penaltı kaçırdığımda taraftarın desteği önemliydi"

Galatasaray taraftarının kendisine büyük destek verdiğini ve onların sayesinde motivasyonunu koruduğunu vurgulayan Gomis, "Taraftarların desteği çok önemliydi, 3 penaltı kaçırdığım zamanlarda bile destek mesajları attılar, onlara teşekkür ediyorum, bu destek önemliydi. Sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim. Şampiyonluk yarışında mücadele ettiğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımlarını tebrik ediyorum. Gelecek sene bu mücadelemizi devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.