15 gün içinde karar verecek

PARİS - UEFA Başkanı Michel Platini'nin, Sepp Blatter’den boşalan FIFA başkanlığı için aday olup olmayacağı yolunda nihai kararını 15 gün içinde vereceği bildirildi.



Ünlü Fransız futbol adamına yakın kaynaklara atıfta bulunan Fransız Haber Ajansı, ‘’Platini’nin adaylığı ciddi bir şekilde düşündüğü ve adaylık ile ilgili kararını, iki haftaya kadar vereceğini’’ duyurdu.



FIFA merkez yönetim kurulu yaklaşık iki hafta sonra yeni başkanın seçileceği kongre tarihi konusunda kararını verecek.



Blatter, FIFA’daki yolsuzluk ve rüşvet skandalının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

