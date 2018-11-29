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14. hafta heyecanı başlıyor
14. hafta heyecanı başlıyor

14. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

14. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:17
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14. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Süper Lig'de saat 20.00'de başlayacak mücadelelerde Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak Süper Lig'in 14. haftasında maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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