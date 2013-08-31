''12 Dev Adam''ın hazırlık karnesi

İSTANBUL

A Milli Basketbol Takımı, 2013 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık döneminde 11 maç yaptı.

''12 Dev Adam'', hazırlık döneminde yaptığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

Milliler, 11 maçta rakip potalara toplam 779 sayı (Maç başına ortalama 70,8 sayı) atarken, kendi potasında ise 736 sayı (Maç başına ortalama 66,9 sayı) gördü.

Kötü başladı, iyi bitirdi

Hazırlık maçlarına kötü başlayan ve ilk 4 maçını kaybeden Türkiye, daha sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Slovenya'nın Celje kentinde hazırlık döneminde katıldığı ilk özel turnuvada milliler, Sırbistan, Letonya ve Slovenya'ya mağlup oldu.

Slovenya'ya Belgrad'daki turnuvada bir kez daha yenilen Türkiye, aynı turnuvada Ukrayna'yı yenerek, hazırlık döneminde ilk galibiyetini elde etti.

İstanbul'da düzenlenen Spor Toto World Cup'ta Belçika ve Hırvatistan'ı farklı skorlarla mağlup eden milliler, son maçında Sırbistan'a mağlup oldu. A Milli Takım, son hazırlık maçında ise Polonya'yı farklı yendi.

En farklı skorlar

Türkiye, en farklı galibiyetini Spor Toto World Cup'ta Hırvatistan karşısında elde etti.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada milli takım, Hırvatistan'ı 29 sayı farkla (81-52) mağlup etti.

A Milli Basketbol Takımı, hazırlık dönemindeki en farklı yenilgisini ise Slovenya'da katıldığı ilk hazırlık turnuvasında ev sahibi ekibe 19 sayı farkla yenilerek aldı.