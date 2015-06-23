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“12 Dev Adam“ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda 20 oyuncu yer aldı

“12 Dev Adam“ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda 20 oyuncu yer aldı

23 Haziran 2015 Salı 11:33
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“12 Dev Adam“ın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL - Fransa, Hırvatistan, Almanya ve Letonya'nın ortak organizasyonu ile 4-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2015 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Barbaros Akkaş, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile A Milli Takım Menajeri Haluk Yıldırım'ın katıldığı toplantıda, milli takımın 20 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Birkan Batuk, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Emircan Koşut (Anadolu Efes), Can Maxim Mutaf (Banvit), Göksenin Köksal (Darüşşafaka Doğuş), Kartal Özmızrak (NSK Eskişehir Basket), Oğuz Savaş, Semih Erden, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi (Fenerbahçe Ülker), Sinan Güler (Galatasaray Liv Hospital), Barış Hersek, Babby Dixon, Akif Egemen Güven (Pınar Karşıyaka), Samet Geyik (TOFAŞ), Ersan İlyasova (Detroit Pistons), Ömer Aşık (New Orleans Pelicans), Furkan Aldemir (Philadelphia 76ers).

"12 Dev Adam", Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda İzlanda, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Almanya ile karşılaşacak.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 10:25
Anahtar Kelimeler:
önce Vatan12 Dev Adam
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