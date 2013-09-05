12 Dev Adam'dan kötü başlangıç

KOPER



2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ilk maçında Finlandiya'ya 61-55 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.



Maça tutuk başlayan milliler, hücumda basit top kayıpları yapınca sayı bulmakta zorlandı. Serbest atışları da kaçıran milli takım, 6 dakikada 5-0 geriye düştü. Ender'in oyuna girmesiyle hareketlenen A Milli Takım, ilk sayılarını da 7. dakika içinde bu oyuncuyla serbest atışlarda buldu. Tutuk halini üstünden atamayan A Milli Takım, 1. periyotu 10-8 geride kapadı.



Mücadelenin ikinci çeyreğine Semih'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Türkiye, 11. dakika içinde 10-10 beraberliği sağladı. Semih ve Kerem ikilisiyle pota altını iyi kapatan milliler, Preldzic'in üç sayılık basketiyle 12. dakika içinde de ilk kez öne geçti (13-12). Ancak hücumda basit top kayıplarına yeniden başlayan milli takım, ilk yarının son 3 dakikasında kötü bir oyun sergiledi. Özellikle Haanpaa'nın 3 sayılık basketlerine engel olamayan milliler, ilk yarı sonunda 13 sayı (32-19) geriye düştü.



A Milli Takım, ilk yarıda 11 adet üç sayılık basketin sadece birini sayıya çevirerek yüzde 9'luk yüzde yakaladı. 16 serbest atışın 10'nu sayıya çevirebilen milliler, ilk yirmi dakikada 10 top kaybı yaptı.



Milli takım oyuncuları, özellikle hücum yaptıkları potanın üstünde bulunan 24 saniye cihazının çalışmaması nedeniyle hücumlarda sıkıntı yaşadı.



İlk yarıdaki tutuk oyununun yanına moralsizliğini da koyan A Milli Takım karşısında Finlandiya, Koponen ile üç sayılık basket bulmayı sürdürdü ve 28. dakika içinde farkı 19 sayıya (45-26) çıkardı. Son bölümde Ender ve Hidayet ile üç sayılık basketler bulan Türkiye, 3. periyot sonunda farkı 11 sayıya (49-38) indirdi.



İlk üç periyotta hücumda ve savunmada kötü oyun sergileyen Türkiye, son çeyreğe daha iyi başladı. Kerem'in sırtladığı milli takım, rakibinin de şutları kaçırmasıyla farkı eritmeye başladı. Ömer'in de Kerem'e ayak uydurmasıyla toparlanan A Milli Takım, 35. dakika içinde farkı 5 sayıya (52-47) indirdi. Kerem ve Hidayet ile serbest atışları değerlendiremeyen ve 38. dakika içinde 10 sayı geriye düşen (57-47) milliler, Ender'in üç sayılık basketinin ardından Preldzic'in basketiyle maçın bitimine 25 saniye kala oyuna ortak olabilecek skoru buldu (57-55). Mücadelenin son 24 saniyesinde Finlandiya, Huff'un serbest atıştan bulduğu sayıyla skoru 58-55'e getirdi. Hidayet ile hücumu değerlendiremeyen A Milli Takım, Salin'in attığı basketler sonrası karşılaşmadan 61-55 mağlup ayrıldı ve şampiyonaya sürpriz bir yenilgiyle başladı.



Güçlü rakipleri yenmeye çalışacak



Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, İtalya, Yunanistan ve İsveç ile mücadele edecek milliler, aldıkları sürpriz yenilgiyle grubunda kritik maçlar oynayacak. İsveç ile grubun iddiasız takımı olarak gösterilen Finlandiya karşısında alınan sonucun ardından milli takım, güçlü rakiplerini yenmeye çalışacak.



Düşük şut yüzdesi



A Milli Takım, grubundaki ilk maçında düşük şut yüzdesiyle oynadı. Maç boyunca üç sayılık atışlarda büyük sıkıntı yaşayan milliler, 22 şutun sadece 4'ünü sayıya çevirerek, yüzde 18 gibi düşük bir performans sergiledi. Ender Arslan, kullandığı iki üç sayılık basketten sayı üretirken, Emir Preldzic 6 atışın, Hidayet Türkoğlu da 3 şutun birinden sayı bulabildi. 5 kez üç sayılık basket denemesinde bulunan Serhat Çetin ile üçer şut atan Sinan Güler ve Ersan İlyasova, sayı bulamadı.



Serbest atış kabusu sürüyor



Geçmiş şampiyonalarda serbest atışlarda kötü yüzdeyle oynayan milli takım oyuncuları, bu istatistiği 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na da taşıdı. A Milli Takım, 24 serbest atışın, sadece 13'ünü sayıya çevirip, yüzde 54'lük oran yakaladı. Özellikle milli takımın, farkı erittiği dakikalarda Hidayet Türkoğlu ve Kerem Gönlüm gibi tecrübeli isimlerin faul atışlarından sayı bulamaması sıkıntı yarattı.



Ribauntlarda rakibine 47-39 üstünlük kuran Türkiye, maç boyunca 14 top kaybı yaptı.



Ender ve Kerem yetmedi



Milli takımda Kerem Gönlüm ile Ender Arslan'ın sayıları galibiyet için yeterli olmadı. Maç boyunca 12 sayı üreten ve 5 asist yapıp, 4 de ribaunt alan Ender'in yanı sıra Kerem Gönlüm de 11 sayı ve 7 ribaunt ile oynadı. Takımın en skorer ismi olmasına rağmen Ender'in zaman zaman başantrenör Bogdan Tanjevic tarafından sert bir şekilde uyarılması dikkati çekti.



Türkiye'yi yenerek şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan Finlandiya'da ise Petteri Koponen ve Sasu Salin, on ikişer sayı üreterek, galibiyette büyük rol oynadı.



D Grubu'nda A Milli Takım, ikinci maçını İtalya ile yapacak.



"Rakibe baştan saygı duymanız gerekiyor"



A Milli Takım'ın başantrenörü Bogdan Tanjevic, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, rakibe baştan saygı göstermek gerektiğini belirterek, "Devre arasında saygı duyarak maçı çeviremezsiniz. En büyük sorun bu" dedi.



Hücumda kötü olmalarından çok Finlandiya'nın savunmada çok iyi olduğunu savunan Tanjevic, "Hücumda akışkan olamadık" ifadesini kullandı. Milli takım oyuncusu Oğuz Savaş ise ilk karşılaşmaların her zaman zor geçtiğini vurgulayarak, "Finlandiya çok iyi oynadı. Bundan sonraki karşılaşmaları kazanmak için savaşacağız" diye konuştu.



"Tarihimizin en önemli galibiyeti"



Finlandiya başantrenörü Henrik Dettmann ise iyi mücadele ettiklerini belirtti. Şansın da yanlarında olduğunu dile getireren Dettman, "Oyuncularım oyun planına çok iyi uydu. Sadece bir maç oynadık. Harika bir galibiyet oldu. Finlandiya tarihinin en büyük galibiyetlerinden birini aldık" değerlendirmesini yaptı.



Finli oyuncu Teemu Rannikko da alınan galibiyetin önemine değindi. Rannikko, 1997 yılından beri milli takım formasını giydiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çok iyi savunma yaptık. Türkiye son bölümde oyuna ortak oldu ancak kazanmasını bildik. Bu sonuç bizim en önemli galibiyetimiz."





AA