12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda başarıya hasret

İSTANBUL - Slovenya'da 4 Eylül Çarşamba günü başlayacak 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonalarında başarıya hasret kaldı.

Slovenya'da 38'incisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda bugüne dek 21 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'de yapılan 32. Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmasının avantajını iyi kullanan ''12 Dev Adam'', taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar gelmiş, ancak finalde Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.

Milliler, bu başarının ardından katıldığı 5 şampiyonada başarılı olamadı. Dört şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu.

2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve dünya ikincisi olarak Litvanya'da 2011'de yapılan son Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, organizasyona ikinci turda erkenden veda etti ve 11. sırayı aldı.