"12 Dev Adam" açıklanıyor

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 4-20 Eylül'de Fransa, Hırvatistan, Almanya ve Letonya'nın ortak düzenleyeceği 2015 FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak A Milli Takımı'nın aday kadrosu, yarın gerçekleştirilecek basın toplantısıyla açıklanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak toplantıya TBF Sportif Direktörü Barbaros Akkaş, A Milli Takım Menajeri Haluk Yıldırım ve başantrenör Ergin Ataman katılacak.

B Grubu'nda yer alan ve maçlarını Almanya'nın Berlin kentinde oynayacak milliler, grup mücadelesinde İzlanda, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Almanya ile karşılaşacak.

İlk maçını 5 Eylül'de İtalya ile yapacak milli takım, 6 Eylül'de İspanya, 8 Eylül'de Almanya ve 9 Eylül'de de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. "12 Dev Adam", grup mücadelesini 10 Eylül'deki İzlanda karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Türkiye, B Grubu'nu ilk 4 içinde tamamladığı takdirde Fransa'daki final turlarına katılacak.