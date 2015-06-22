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"12 Dev Adam" açıklanıyor

FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu yarın belli olacak

"12 Dev Adam" açıklanıyor

FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu yarın belli olacak

22 Haziran 2015 Pazartesi 12:29
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İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 4-20 Eylül'de Fransa, Hırvatistan, Almanya ve Letonya'nın ortak düzenleyeceği  2015 FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak A Milli Takımı'nın aday kadrosu, yarın gerçekleştirilecek basın toplantısıyla açıklanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak toplantıya TBF Sportif Direktörü Barbaros Akkaş, A Milli Takım Menajeri Haluk Yıldırım ve başantrenör Ergin Ataman katılacak.

B Grubu'nda yer alan ve maçlarını Almanya'nın Berlin kentinde oynayacak milliler, grup mücadelesinde İzlanda, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Almanya ile karşılaşacak.

İlk maçını 5 Eylül'de İtalya ile yapacak milli takım, 6 Eylül'de İspanya, 8 Eylül'de Almanya ve 9 Eylül'de de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. "12 Dev Adam", grup mücadelesini 10 Eylül'deki İzlanda karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Türkiye, B Grubu'nu ilk 4 içinde tamamladığı takdirde Fransa'daki final turlarına katılacak.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 10:45
Anahtar Kelimeler:
önce Vatan12 Dev Adam
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