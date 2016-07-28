11 halterciye doping cezası

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), aralarında Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 6 sporcunun da yer aldığı 11 halterciye doping nedeniyle geçici men cezası verdi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), 2008'de Pekin'de ve 2012'de Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında doping kullanan sporcuları belirlemek adına yaptığı incelemenin ikinci dalgasında yer alan 45 sporcunun listesine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, listede yer alan 11 halterciye geçici men cezası verildiği ve söz konusu sporcuların Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5 Ağustos'ta başlayacak 2016 Olimpiyat Oyunları'nda yer alamayacağı belirtildi.

Moldova'dan Cristina, Belarus'tan Iryna doping testi pozitif çıkan sporcular arasında

Doping kullandığı tespit edilen 11 sporcudan 6'sının, Londra'daki olimpiyatlarda madalya kazanan isimler arasında yer alması, dikkati çekti. Londra'da gümüş madalya kazanan Rus Alexandr Ivanov, Svetlana Tsarukaeva ve Nataliya Zabolotnaya ile bronz elde eden Ermenistan'dan Hripsime Khurshudyan, Moldova'dan Cristina Iovu ve Belarus'tan Iryna Kulesha doping testi pozitif çıkan sporcular arasında bulunuyor.

Türkiye'den Sibel Şimşek, Rusya'dan Andrey Demanov, Kazakistan'dan Almas Uteshov, Azerbaycan'dan Intigam Zairov ile Gürcistan'ın Rio kadrosunda yer alan Rauli Tsirekidze doping kullandığı tespit edilen diğer sporcular arasında yer alıyor.

IOC, önceki iki olimpiyatta yarışan sporcuların doping numunelerini yeni bilimsel teknolojik tekniklerden faydalanılarak mayıs ayından bu yana yeniden inceliyor. İncelemenin ikinci dalgasının ardından söz konusu olimpiyatlarda doping yaptığı tespit edilen sporcuların sayısı toplamda 98'e ulaşmıştı.