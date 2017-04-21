Talisca, haftanın futbolcusu ödülüne aday

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden Talisca, haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Talisca'nın rakipleri, Manchester United'ın Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford, Schalke 04'ün Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, Genk ile Celta Vigo arasında 1-1 sona eren maçtaki iyi performansı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Hugo Mallo oldu.

Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.