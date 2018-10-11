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Monaco'da Jardim dönemi bitti

Fransa ligi ekiplerinden Monaco, 2014 yazından beri teknik direktörlük görevini üstlenen Jardim ile yollarını ayırdı.

Monaco'da Jardim dönemi bitti

Fransa ligi ekiplerinden Monaco, 2014 yazından beri teknik direktörlük görevini üstlenen Jardim ile yollarını ayırdı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:34
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Monaco'da Jardim dönemi bitti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, teknik direktör Leonardo Jardim'in görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğe getirildiği 2014 yazından itibaren Monaco'nun başında 233 maça çıkan Jardim ile yollar ayrıldı.

44 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2016-17 sezonunda takımı Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıdı.

Jardim, Monaco öncesi ülkesinin Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarını çalıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Birinci Futbol LigiMonaco
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