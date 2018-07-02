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İspanya'da fatura Lopetegui'ye kesildi

İspanya basını, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin sebepleri arasında teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevden alınmasını gösterdi.

İspanya'da fatura Lopetegui'ye kesildi

İspanya basını, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin sebepleri arasında teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevden alınmasını gösterdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
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İspanya'da fatura Lopetegui'ye kesildi

İspanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturası, maçların başlamasına bir gün kala Real Madrid'le anlaştığı için görevden alınan eski teknik direktör Julen Lopetegui'ye kesildi. 

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, elenmeyle ilgili haberini "Eve dönüş" manşeti ile verdi. Gazetede, Hırssız, derinliksiz, ruhsuz ve neşesiz İspanya'nın Rusya karşısında penaltılarda kaybettiğine vurgu yapıldı.

 Gazete, elenmenin 10 sebebini sıraladığı haberine ise kaleci David De Gea'nın performansı ile başladı.

Haberde, De Gea'nın ilk maçta 3 gol yediği, İspanya'nın İran maçındaki performansıyla da defansının güvenini kaybettiği yazıldı. De Gea'nın 6 pozisyonda 1 kurtarış ile en kötü performans sergileyen kalecilerden olduğu vurgulandı.

Gazetede ikinci sebep olarak ise teknik direktör Julen Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın başlamasına bir gün kala Real Madrid'le "haber vermeden anlaştığı" için görevden alınması gösterildi. Bunun Lopetegui'ye güvenen takımı sarstığı ve bu depremi oyuncuların kaldıramadığı öne sürüldü.

Takımın kötü bir performans sergilediğinin öne çıkarıldığı gazetede, "İspanya, olması gereken yere, eve dönüyor. Teşekkürler Florentino (Real Madrid Başkanı), Lopetegui ve Rubiales. Hepinize teker teker teşekkür ederiz." diye yazıldı.

"Bir neslin sonu" 

AS gazetesinde ise "Bir neslin sonu" manşeti altında elenme sonrası İspanyol takımının saha içinde birbirlerine sarıldığını gösteren bir fotoğraf öne çıkarıldı.

Gazetede, "İspanya'nın 80 dakika oturduğunu" ve "uzatmalarda da şans elde edemediği" belirtildi. AS'de, Lopetegui'nin görevden alınmasına yol açan Real Madrid ile anlaşması, Fernando Hierro'nun tecrübesizliği, De Gea'ya duyulan güvensizlik ve savunmanın zayıflığı erken elenmenin sebepleri arasında gösterildi.

"Elveda Dünya Kupası"

ABC gazetesi, Koke'nin kaçırdığı penaltı sonrası yüzünü kapattığı fotoğraf eşliğinde "Elveda Dünya Kupası" manşeti ile çıktı. Haberde, "İspanya'nın elendiği" belirtilerek, "Güçsüz takımın, Rusya karşısında Lopetegui'nin ayrılışının yol açtığı yükü kaldıramadığı" ifade edildi. 

"Zayıf İspanya"

El Pais ise ilk sayfadan verdiği "Zayıf İspanya, Rusya maçında Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını tasdik etti" başlıklı haberde, takımın maçlara Lopetegui'nin görevden alınmasının etkisi altında başladığını, Portekiz'le berabere kaldığını, İran'ı yense de Fas karşısında kazanamadığı hatırlatıltı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıEski Teknik Direktör Julen Lopetegui
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