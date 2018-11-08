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Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:29
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Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL

 Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Naz Çağla Irmak'ın başrollerinde yer aldığı "Çakallarla Dans 5" bugün izleyici ile buluşuyor.

Murat Şeker'in, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı "Çakallarla Dans" serisinin 5'inci bölümünde; yolları ayrı düşen ekipten birinin, 17 yaşında bir kızının olduğunu öğrenmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Batlır"

Can Sipahi, Merve Dizdar, Erkan Taşdöğen, Sinan Çalışkanoğlu, Selen Kurtaran, Yağızkan Dikmen, Akasya Aslıtürkmen ve Yılmaz Gruda'nın başrollerinde yer aldığı "Batlır" adlı filmi, Sitare Yıldırım yönetti.

Yıldırım'ın senaryosunu Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı ile birlikte kaleme aldığı film; fiziki farklılıkları olan bir çocuğun, ameliyat olmak için bilgi yarışmasına katılma sürecinde yaşadıklarını anlatıyor.

"Overlord Operasyonu"

Julius Avery'nin yönetmenliğini üstlendiği; Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbaek, John Magaro, Lain De Caestecker, Bokeem Woodbine ve Dominic Applewhite'nin rol aldığı "Overlord Operasyonu", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Jeffrey Jacob Abrams'ın yapımcılığını üstendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Normandiya Çıkarması'na saatler kala Amerikan paraşütçü askerlerden oluşan bir ekip, saldırının başarısı için hayati önem taşıyan bir görevi yürütmek üzere Nazi işgali altındaki Fransa'ya indirilir. Garnizon olarak kullanılan bir kilisenin üzerindeki radyo vericisini yok etmekle görevlendirilen askerler, kilisenin altındaki gizemli bir Nazi laboratuvarında dünyada benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelir."

"Suspiria"

Dario Argento'nun kült klasiğinin hikayesini yeniden ele alan modern "Suspiria", namı tüm dünyaya yayılmış bir dans okuluna başlayan genç bir dansçıyı ve okulun etrafında gelişen tekinsiz olaylar silsilesini anlatıyor.

Luca Guadagnino'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Angela Winkler, Jessica Harper ve Chloe Grace Moretz yer alıyor.

"Cameron Post'a Ters Terapi"

Desiree Akhavan'ın Emily Danforth'un romanından uyarladığı "Cameron Post'a Ters Terapi" adlı filmde Chloe Grace Moretz, Sasha Lane, Quinn Shephard, Steven Hauck, Forrest Goodluck ve Melanie Ehrlich oynuyor.

"Cinderella"

Lynne Southerland'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi, Sindirella'nın klasikleşmiş hikayesine alternatif bir bakış sunmayı amaçlıyor.

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