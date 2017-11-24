ZOMBİ HAPI UYARISI: UYUŞTURMUYOR, ÖLDÜRÜYOR!

Ögür ; "Genelde çocuklarınızla arkadaş gibi olmanız gerektiği söylenir. Elbette doğru ancak bunun dozajını çok iyi ayarlamak gerekmektedir.Çocuklar ebeveyn olduğunuzu unutmamalılar, aramızdaki saygıyı yitirmemek adına arkadaşlık bağından önce anne baba bağını sağlam tutmalıyız. Evet her şeyi konuşabilmeliyiz ama unutmayın ki çocuklarınız ne kadar sizi arkadaş gibi görse de gizledikleri bir hata olduğunda anne baba olduğunuzu hatırlayacaktır. O yüzden aradaki saygıyı yitirmeyecek düzeyde arkadaş kalın ve yanlışı, hatayı onlara anlatabilin. Sizinle kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Aile içerisinde anne baba arasındaki sevgi, saygı ve dürüstlük onların davranış biçimini şekillendirmesinde önemli rol oynar. Çocuklarınıza rol model olun ama asla size benzemeleri için ya da bir başkalarına benzemeleri için uğraş vermeyin. Ve en önemlisi her ne olursa olsun çocuklarınıza pembede olsa yalan söylemeyin. Onların sorunlarıyla başa çıkması için izin verin destek olun ama onların sorununu siz çözmeyin. Unutmayın mutluluğu sizinle yakalayan çocuklarınız sahte mutluluk vadedenlerin peşinde asla olmayacaklar." diyor.

Madde bağımlılığının tedavisi konusunda uygulanan bir çok yöntem olmasına karşın en doğru tercih eğitim ve rehabilitasyon olmalıdır.

Madde Bağımlılığında kişiler nerede bırakacağına inanıyorsa onu denemeli çünkü başarının temel kaynağı inanmak. Özellikle desteklediğimiz , başarılarını ve programını takip ettiğim Kurtuluş Vakfı'nda uygulanan Uluslararası ilaçsız Narconon eğitim ve rehberlik programı ile birçok kurtuluşa şahitlik ettim. Dünyada 51 yıldır birçok ülkede başarı gösteren bu program gerçekten kişiye çok şey öğretiyor sadece madde bağımlılığından kurtulmakla kalmıyor hayatınıza nasıl şekil verebileceğinizi de artık biliyorsunuz.