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Zika bebeklerde eklem rahatsızlıklarına neden olabiliyor

Brezilyalı bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışmada, Zika virüsünden etkilenen bebeklerde sanıldığından daha fazla sorunun olabileceği belirtildi.

Zika bebeklerde eklem rahatsızlıklarına neden olabiliyor

Brezilyalı bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışmada, Zika virüsünden etkilenen bebeklerde sanıldığından daha fazla sorunun olabileceği belirtildi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 14:08
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Zika bebeklerde eklem rahatsızlıklarına neden olabiliyor

ANKARA

Brezilya'da yürütülen bir araştırma, Zika virüsünün bebeklerde mikrosefalinin (bebeğin başının küçük olması) yanında ciddi eklem rahatsızlıkları gibi diğer sorunlara neden olabileceğini ortaya koydu.

Brezilyalı bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışmada, Zika virüsünden etkilenen bebeklerde sanıldığından daha fazla sorunun olabileceğini belirtildi. Uzmanlar, virüsten etkilenen bebeklerde bazı hastalıkların bebek büyüdükçe ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Zika virüsünün bebeklerde ciddi eklem rahatsızlıkları ve kas zayıflıklarına da yol açabileceğini ortaya koyan araştırmada, 2015 yılında Brezilya'da Zika virüsüyle doğan bebeklerin bazılarında kol ve bacak anomalileri görüldüğü belirtildi.

Araştırmanın sonuçları BMJ dergisinde yayımlandı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Dünya Sağlık Örgütünün 27 Temmuz tarihli son verilerine göre, Zika virüsüne 2007-2016 yıllarında 67 ülkede rastlandı.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 14:09
Anahtar Kelimeler:
Zikaönce Vatan
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