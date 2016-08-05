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Zika aşısı maymunlarda işe yaradı

Zika virüsüne karşı geliştirilen deneysel üç aşının, maymunları virüsün neden olduğu enfeksiyona karşı koruduğu bildirildi.

Zika aşısı maymunlarda işe yaradı

Zika virüsüne karşı geliştirilen deneysel üç aşının, maymunları virüsün neden olduğu enfeksiyona karşı koruduğu bildirildi.

05 Ağustos 2016 Cuma 09:49
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Zika aşısı maymunlarda işe yaradı

 Zika virüsüne karşı geliştirilen deneysel üç aşının, maymunları virüsün neden olduğu enfeksiyona karşı koruduğu bildirildi.

ABD'nin Boston kentindeki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden Dr. Dan Barouch, maymunlarda, biri geleneksel diğer ikisi modern aşılarla sağlanan başarının, kendilerini, güvenli ve etkili Zika aşısına bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.

Sonuçları, Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, aşılardan biri, Walter Reed Askeri Araştırma Enstitüsünde, vücudun enfeksiyona karşı direncini artırmak için ölmüş bir Zika virüsü kullanılarak geleneksel yöntemle üretildi.

Aşının, sekiz al yanaklı maymuna enjekte edilmesinden bir ay sonra maymunlara bağışıklık artırıcı aşı yapıldı, ek aşının uygulanmasından bir ay sonra da bir doz Zika virüsü enjekte edildi.

İlerleyen haftalarda maymunlardan hiç birinin kanında Zika virüsüne rastlanmadığı görüldü.

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde modern yöntemle geliştirilen diğer iki aşıda, maymunlara yalnızca tek bir virüs geninin DNA'sı enjekte edildi.

Böylece maymunların vücudunun, Zika virüsünde bulunan bir proteini salgılayarak bağışıklık sistemlerinin virüslere karşı koyması sağlandı.

Deneyin sonunda her iki aşının da sekiz maymunu enfeksiyona karşı tamamen koruduğu belirtildi.

"Ekim ayında insanlar üzerinde denenmeye başlaması bekleniyor"

Uzmanlar, Zika aşısının ne zaman onaylanacağını bilmenin imkansız olduğunu ifade etti. Barouch, "Bu yıl içinde olmayacağı kesin." dedi.

Geleneksel yöntemle üretilen aşının ekim ayında insanlar üzerinde denenmeye başlaması beklenirken, modern yöntemle geliştirilen iki aşının ne zaman deneneceği henüz bilinmiyor.

ABD'de son aylarda, çoğunluğu yurt dışına seyahat eden bin 650'den fazla kişide Zika virüsü görüldü.

Dünya Sağlık Örgütünün 27 Temmuz tarihli son verilerine göre, Zika virüsüne 2007-2016 yıllarında 67 ülkede rastlandı.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 09:50
Anahtar Kelimeler:
Zika VirüsüMaymunVirüsDr. Dan BarouchZika
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