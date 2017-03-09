Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89431
ALTIN
145.469
DOLAR
3.7481
STERLIN
4.5679
EURO
3.9714
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
Kidman'a Çanakkale'den davet
Kidman'a Çanakkale'den davet
Didim'de 'Rus turist' sevinci
Didim'de 'Rus turist' sevinci
Nowitzki NBA tarihine geçti
Nowitzki NBA tarihine geçti

'Zeytinyağı doğanın bahşettiği ana sütü'

Prof. Dr. Karatay, "Her zaman altını çiziyorum; karaciğerin düzgün çalışması için her gün 30-40 tane zeytin yiyeceğiz. Ekmekten, şekerden kaçınacağız. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür." dedi.

'Zeytinyağı doğanın bahşettiği ana sütü'

Prof. Dr. Karatay, "Her zaman altını çiziyorum; karaciğerin düzgün çalışması için her gün 30-40 tane zeytin yiyeceğiz. Ekmekten, şekerden kaçınacağız. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür." dedi.

09 Mart 2017 Perşembe 16:52
8 Okunma
'Zeytinyağı doğanın bahşettiği ana sütü'

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşam Boyu Sağlık" konulu söyleşiye katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bütün hastalıkların temelinde sağlıksız beslenmenin olduğunu anlattı.

Dünyadaki tüm bilim çevrelerinin sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hastalıklara davetiye çıkardığı konusunda hemfikir olduğunu anlatan Karatay, sağlıklı beslenmek için ekmek ve şeker içerikli gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Mineraller azalınca hastalıklar arttığına işaret eden Karatay, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre son otuz yıl içinde kalp hastalıklarının yüzde 400, astımın ise yüzde 4 bin oranında arttığı tespit edildi. Onun için her zaman altını çiziyorum; karaciğerin düzgün çalışması için her gün 30-40 tane zeytin yiyeceğiz. Ekmekten, şekerden kaçınacağız. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür. Zeytinyağı meyvenin yağı değil suyudur. Doğal zeytinyağı tüketeceğiz. Bununla beraber yağlı doğal kuruyemişler tüketeceğiz."

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise toplumda yanlış bir beslenme alışkanlığının var olduğunu ifade ederek, Dünya Kadınlar Günü’nün akabinde Prof. Dr. Canan Karatay’ı davet ederek doğru beslenmenin öğrenilmesini sağlamak amacıyla bir program düzenlediklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİAtakent Kültür Ve Sanat MerkeziYaşam Boyu SağlıkProf. Dr. Canan KaratayZeytinyağıCanan Karatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kinoa zayıflatır mı? Kinoa nerede satılır?
Kinoa zayıflatır mı? Kinoa nerede satılır?
İnme cerrahisi yöntemi
İnme cerrahisi yöntemi
Slim caps ne işe yarar? Slimcaps ile kilo verme
Slim caps ne işe yarar? Slimcaps ile kilo verme
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Anne sütü hayat kurtarıyor!
Anne sütü hayat kurtarıyor!
Orjinal iyot damlası nedir? İyot damla kullanan var mı?
Orjinal iyot damlası nedir? İyot damla kullanan var mı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ