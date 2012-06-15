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Zenginleşitilmiş un zeka geliştiriyor

UNICEF Beslenme Uzmanı Vilma Tyler, zenginleştirilmiş un ile yapılan ürünlerin çocukların zeka düzeylerinde artış sağladığını söyledi

Zenginleşitilmiş un zeka geliştiriyor

UNICEF Beslenme Uzmanı Vilma Tyler, zenginleştirilmiş un ile yapılan ürünlerin çocukların zeka düzeylerinde artış sağladığını söyledi

15 Haziran 2012 Cuma 12:56
703 Okunma
Zenginleşitilmiş un zeka geliştiriyor
ANKARA- Türkiye'de UNICEF ve Unun Zenginleştirilmesi Girişimi tarafından düzenlenen çalıştayla, unun zenginleştirilmesi 10 ülkeden aralarında bilim adamı, doktorlar, halk sağlığı uzmanları, akademisyenler, hükümet kuruluşları ve un sanayisi temsilcilerinin de bulunduğu 60 katılımcı tarafından farklı açılardan ele alındı.

UNICEF Beslenme Uzmanı Vilma Tyler, unda yapılacak zenginleştirmenin yaşam kalitesini arttırdığını belirterek, zenginleştirilmiş un ile yapılan ürünlerin çocukların zeka gelişimlerinde artışa neden olduğunu ve entelektüel başarılarının artırdığını vurguladı.
Tyler, mikro besinlerin yani vitamin ve minerallerin eksikliğinden kaynaklanan sorunların, tüm dünyayı ilgilendiren meseleler olduğunu belirterek, özellikle demir, folik asit, A vitamini, çinko ve D vitamini gibi vitaminlerin eksiklerinin, sağlıklı bireylerin yetişmesinin önündeki en önemli sorun olduğunu ifade etti.
Unun Zenginleştirilmesi Girişimi Eğitim ve Teknik Destek sorumlusu Quentin Johnson ise Türkiye'de diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi demir ve folik asit eksikliğinin olduğunu belirterek, bu konuda Türkiye'de araştırmalar yapıldığını ifade etti. 
Mikro besinlerin kadınların sağlıklı olması için son derece önemli olduğunun altını çizen Johnson, ''Özellikle gebe kaldıklarında çünkü sağlıklı anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirir. Sağlıklı bebeklik geçiren birey sağlıklı çocukluk ve devamında sağlıklı bir yaşam geçirir. Bu döngü şeklinde ilerliyor'' dedi.
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülden Pekcan, Türkiye'de beslenmede enerjinin yüzde 44'ünün ekmekten alındığını ifade etti. Pekcan, bu nedenle ekmeğin tam tahıllı, posalı olmasının ve içine demir, folik asit, B 12 vitamini gibi vitaminlerin katılmasının dengeli beslenmede önemli olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 04:59
Anahtar Kelimeler:
Un
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BEKİR ÖĞMEN 2012-06-16 01:24:55

bu haberi merak ederek okudum neyazik ki stadyum yapilacak iller arasinda tokat ilinide görmek isterdim işallah tokatimizada değrli yetkililerimiz güzel vetokatimiza yakşir bir sitat yaptirirlar tokat sporda maçlarini orada oynr bizde zevkle seyrederiz saygilarimla

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