Zayıflamak istedi karaciğerinden oldu

KONYA - Konya'da "ünlüler de kullanıyor" düşüncesiyle zayıflamak için internet üzerinden satın aldığı çay nedeniyle karaciğer komasına giren Seda Nur Çalışkan, organ nakliyle yaşama döndü.



Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Seda Nur Çalışkan, 94 kiloya çıkınca zayıflamak için internetten sipariş ettiği çayı 15 gün kullandıktan sonra rahatsızlandı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine güçlükle yetiştirilen Çalışkan, bir süre sonra karaciğer komasına girdi. Genç kız, hayat ile ölüm arasında gidip gelirken İstanbul'da bulunan karaciğer, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Konya'ya ulaştırıldı.



Başarılı operasyonla yaşama tutunan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilo problemini gidermek için çeşitli bitkisel ürünler kullandığını anlattı.



İnternetten yaptığı araştırmada birçok ünlünün de kullandığını düşündüğü çayı sipariş ettiğini aktaran Çalışkan, "Çayın tadı çok kötüydü, 15 paket kullandıktan sonra bıraktım. Kısa süre sonra da mide bulantısı, kaşıntı, sarılık şikayetlerim oldu" dedi.



Çalışkan, birkaç hastaneye gittiğini ancak kan değerlerinin bir türlü düşmediğini söyleyerek, şunları belirtti:



"Kanımı değiştiriyorlardı. Kısa süre sonra komaya girdim. Komadayken daha fazla dayanamayacağım, oksijenimin bile yetmediği, ölebileceğim aileme söylenmiş. Çok şükür Allah şifamı verdi ve kadavradan organ bulundu. Kullandığım çay kilo verdirmedi, aksine sağlığımdan etti. Zaten çayı da ünlülerin gerçekten kullanmadıklarını, para karşılığında sadece reklamını yaptıklarını öğrenince bırakmıştım. 42 paket vardı. Sadece 15 tanesini kullanmama rağmen karaciğer nakli oldum. Herkese sesleniyorum. En iyi şey diyetisyenle sağlıklı kilo vermek. Ünlüler para kazandı, ben karaciğerimi kaybettim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum."



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Tekin, kilo vermek için kullandığı çay nedeniyle karaciğeri iflas eden hastaya başarılı şekilde organ nakli gerçekleştiğini söyledi.



"Bitkisel ürünleri kullanırken dikkat edilmeli"



Operasyonu gerçekleştiren hastanenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Küçükkartallar da piyasadaki zayıflama ürünlerinin fazlalığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Hastamız, nakil gerçekleşmeseydi şu an hayatta olmayacaktı. Diyet ilaçları, zayıflama çayları gibi tıbbi ilaç dışı birçok ürün piyasada satışta. Halkımız özellikle zayıflamak amacıyla bunları kullanıyor ve büyük ümitler bağlıyor. Bu ürünlerin faydası olmadığına, bilimsel çalışmalar yapılmadan piyasaya çıktığında ciddi tehlikeler içerdiğine, karaciğer komasına giren hastamızla da şahit olduk. Ürünleri kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor."



