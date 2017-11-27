Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105348
ALTIN
163.060
DOLAR
3.9160
STERLİN
5.2252
EURO
4.6741
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı
'e-kitap' dönemi
'e-kitap' dönemi
Taha Akgül hırs yaptı
Taha Akgül hırs yaptı
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Bursaspor sahasında galip
Bursaspor sahasında galip

'Zayıf olmak sağlıklı beslendiğimiz anlamına gelmiyor'

NKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Demirci, "Sağlıklı beslenmede bizim için gerekli kaloriyi temin etmek önemli. İhtiyacımızdan fazlası uygun değil azı da zararlı. Bunları ikisi de dengesiz beslenmeye giriyor." dedi.

'Zayıf olmak sağlıklı beslendiğimiz anlamına gelmiyor'

NKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Demirci, "Sağlıklı beslenmede bizim için gerekli kaloriyi temin etmek önemli. İhtiyacımızdan fazlası uygun değil azı da zararlı. Bunları ikisi de dengesiz beslenmeye giriyor." dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:59
25 Okunma
'Zayıf olmak sağlıklı beslendiğimiz anlamına gelmiyor'

Uzmanlar, "ideal kilodayım" ya da "zayıfım" diyerek sağlıklı beslendiğini düşünenler de dahil herkesi sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarıyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirci, yaptığı açıklamada, bir insanın sağlıklı ve güçlü kalabilmesi için iyi ve yeterli gıda alabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

"İhtiyaç duyduğumuz besin maddelerini her gün almamız gerekiyor." diyen Demirci, bir kişinin "sağlıklı besleniyorum" diyebilmesi için "esansiyel besin öğeleri" olarak adlandırdıkları, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral açıdan zengin besin maddelerini tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı beslenmede öğünlerin, özellikle sabah kahvaltısının çok önemli olduğunun altını çizen Demirci, "Sağlıklı beslenmede bizim için gerekli kaloriyi temin etmek önemli. İhtiyacımızdan fazlası uygun değil, azı da zararlı. Bunları ikisi de dengesiz beslenmeye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demirci, bir kişinin yeterince kalori ya da gıda alamaması durumunda anoreksiya diye adlandırılan beslenme bozukluğu problemiyle karşı karşıya kalabildiğine işaret ederek, "Bu çoğu zaman isteğe bağlıdır. Bu tamamen kişinin yemeden içmeden vazgeçmesi, 'diyet yapıyorum' diye az yemesi... Yeteri kadar besin alamadığı için o kadar zayıflama noktasına geliyor ki o rahatsızlığın artık tedavisi de zor oluyor." diye konuştu.

"Her gün 30 gram lif tüketmeliyiz"

Aşırı beslenmeden kaynaklanan obezitenin artık dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok yaygın olduğunun altını çizen Demirci, şunları söyledi:

"Bu fazla kalori almamızdan kaynaklanıyor. Bu da dengesiz beslenme. Sağlıklı beslenmede şekerli gıdaları çok fazla tüketmemek önemli. Daha çok sütlü tatlılar ağırlıklı olabilir. Tatlıyı da alacağız, proteini de karbonhidratı da yağı da ama hepsinde ölçü çok önemli. Bizim yanlış beslenme alışkanlıklarından biri de tuzu fazla tüketiyoruz. Bir insana günlük 5 gram tuz tüketimi yeterli ama biz 15-17 gram tüketiyoruz. Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzeyi ihmal etmemiz, her gün tüketmemiz lazım. Çok önemli vitaminler ve mineralleri meyve ve sebze sayesinde alıyoruz. Lifler çok önemli, her gün 30 gram lif tüketmeliyiz. Lif konusunda en çok kaynak meyve ve sebzede var."

Sağlıklı beslenmedeki en önemli öğelerin başında su tüketiminin geldiğini belirten Demirci, bir insanın günde en az 3 litre sıvı tüketmesi, bunun 1 ila 1,5 kilosunun da su olması gerektiğini dile getirdi. 

"Beslenme bilinci ve bilgisi eksik"

Prof. Dr. Mehmet Alpaslan da Türkiye'de beslenme bilinci ve bilgisinin eksik olduğu kanaatini taşıdığını söyledi.

Dünyada da beslenme ile ilgili araştırmaların da tatmin edici olmadığını aktaran Alpaslan, "Diğer bilim dallarıyla kıyasladığımız zaman beslenme bilim dalında yetersizlikler olduğunu görmekteyiz. Bu da değişik alanlardaki bilim insanlarının konu hakkında yorum yapmasına neden oluyor. Bu beslenme bilgisini en azından ittifak edilen konuların ortaya çıkartılması lazım." dedi.

Alpaslan, insanların sağlıklı beslenme ile ilgili kafa karışıklıkların minimize edilmesi gerektiğini anlatarak, "Bu konuda neler yapılabilir öncelikle sağlık konusunda herkes tarafından ittifak edilen bazı konuları insanlarla paylaşmak gerekir. Yağlar ve beslenme konusunda sürekli farklı şeyler söylenmekte. 'Faydalı' dediğimiz yağlara bugün 'zararlı', 'zararlı' dediğimiz yağlara 'faydalı' der hale geldik. Mesela bunların başında zeytinyağı geliyor. Zeytinyağı herkes tarafından ittifak edilen insanların ısrarla tüketmesi gereken bir yağ." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ideal KiloSağlıklı BeslenmeSağlıkProf. Dr. Mehmet Demirci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZOMBİ HAPI UYARISI: UYUŞTURMUYOR, ÖLDÜRÜYOR!
ZOMBİ HAPI UYARISI: UYUŞTURMUYOR, ÖLDÜRÜYOR!
Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi
Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir
Yan yatarak uyumak ölü doğum yapma riskini azaltıyor
Yan yatarak uyumak ölü doğum yapma riskini azaltıyor
Fitballs kullananlar, Fitballs kullanımı ve kullanıcı yorumları
Fitballs kullananlar, Fitballs kullanımı ve kullanıcı yorumları
Sixpad kapıda ödeme ve Sixpad abs aynı gün kargo!
Sixpad kapıda ödeme ve Sixpad abs aynı gün kargo!
'Yeşil yumurtada çok vitamin olduğu şehir efsanesi'
'Yeşil yumurtada çok vitamin olduğu şehir efsanesi'
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor
'Orta yaşa gelmeden menopoza hazırlanın'
'Orta yaşa gelmeden menopoza hazırlanın'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ