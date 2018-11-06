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YÜZLERCE KİŞİ ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KOŞTU!

Medicana Sağlık Grubu’nun 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu yüzlerce gönüllüyü 4 Kasım’da İstanbul Caddebostan’da buluşturdu. Duyarlı vatandaşlar, sporcular, nakil bekleyen hastalar ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 25 bin kişiye dikkat çekildi. Yarışı ilk üçte tamamlayan gönüllü şampiyonların ödül kazandığı etkinlikte 100 kişi organ bağışçısı oldu.

YÜZLERCE KİŞİ ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KOŞTU!

Medicana Sağlık Grubu’nun 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu yüzlerce gönüllüyü 4 Kasım’da İstanbul Caddebostan’da buluşturdu. Duyarlı vatandaşlar, sporcular, nakil bekleyen hastalar ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 25 bin kişiye dikkat çekildi. Yarışı ilk üçte tamamlayan gönüllü şampiyonların ödül kazandığı etkinlikte 100 kişi organ bağışçısı oldu.

06 Kasım 2018 Salı 12:41
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YÜZLERCE KİŞİ ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KOŞTU!

İSTANBUL - Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu önderliğinde, Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu, İstanbulluların geniş katılımıyla tamamlandı. Etkinliğe, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Grubun CEO’su Reha Özkaya, Medicana Sağlık Grubu yöneticileri, doktorları ve sağlık çalışanları, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Başkanı Zafer Batar,  Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi’nin yanı sıra, nakilli hastalar, hasta yakınları ve yüzlerce duyarlı vatandaş katıldı.

Gönüllü Şampiyonlara Sağlık Ödülü

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışa,  profesyonel bisiklet sürücüleri İbrahim Talha Pınar ve Osman Şirin Ankara’dan İstanbul’a pedal çevirerek destek verdi. İkili, Ankara’dan İstanbul’a kadar taşıdıkları organ nakli manifestosunu alana ulaştırdı.  Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer’in manifestoyu okumasının ardından, Carnaval Turco perküsyon topluluğunun ritm performansı eşliğinde yarışa start verildi.

Caddebostan Migros ışıkların önünden başlayarak Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 km’lik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu. Hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kadınlar kategorisinde Necla Erberk birinci, Merva Nur Çokel ikinci, Rana Elik üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Şafak Nalbantoğlu yarışı birincilik, Fikri Erdoğan ikincilik Metin Deniz üçüncülükle tamamladı. Dereceye giren katılımcılara altın, gümüş ve bronz plaket ve check-up hediye edildi. Tüm katılımcılara madalya verildi. Konuşmalar ve ödül törenin ardından Carnaval Turco Perküsyon grubunun gösterdiği ritm performansı yoğun ilgi gördü. Etkinlik, tüm katılımcılarla birlikte zumba dansı ile sona erdi.

“Her Gün 28 Diyaliz Hastası Hayatını Kaybediyor”

Türkiye’de organ bağışı konusundaki farkındalık düzeyinin, henüz ihtiyaca yanıt verecek seviyeye ulaşmadığına dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre başta 21 bin 551 böbrek, 2 bin 93 karaciğer, 918 kalp hastası olmak üzere toplam 24 bin 819 insanımız organ bekleme listelerindedir. Hali hazırda 58 bin 635 diyaliz hastasına 860 diyaliz merkezinde 16 bin 675 makine ile hizmet verilmektedir. Bütün bu maliyete rağmen Türk Nefroloji Derneği 2017 registry kayıtlarına göre sadece 2017 yılında 10 bin 98 insanımız diyalizde hayatını kaybetmiştir. Yani günde 28 diyaliz hastasını kaybetmek gibi ağır bir durumla karşı karşıyayız. Nakil ihtiyacındaki hastaların seslerinin daha yaygın duyurulmasına, organ bağışı konusunda farkındalığın arttırılmasına ihtiyaç var ” dedi.

Medicana Sağlık Grubu’nun önderliğinde bu yıl 4. kez gerçekleştirilen etkinlik, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, Kadıköy Belediyesi, Carnaval Turco Perküsyon, Revita Nişantaşı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğin medya sponsorları ise Kent Fm ve radyospor. Etkinliğe Sivasspor, Beylikdüzü Basket İhtisas, Samsun Canik Belediye Spor kulüpleri gönüllü destek verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.11.2018 18:25
Anahtar Kelimeler:
Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız3-9 Kasım Organ Bağışı HaftasıOrgan BağışıMedicana Sağlık Grubu
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