Son zamanlarda yüz gençleştirmek için uygulanan yöntemlerden birisi de fokuslu ultrason tekniği. Bu teknik sayesinde yüz gençleştirme işlemi yaptırmak isteyen kişiler acısız ve ağrısız bir şekilde istedikleri görüntüye kavuşabilmektedirler.
Fokuslu ultrason tekniği genellikle kaz ayakları, çene sarkmaları, göz kapağı sarkması, gıdı sarkması ve yanaklardaki sarkmaları gidermek için kullanılan bir yöntemdir. Aslına bakarsanız yüz gençleştirme
ihtiyacı duyan bir kişinin yüzündeki bütün deformasyonlara cevap veren bir uygulamadır. Üstelik tüm yüz ve boyunda uygulama süresi sadece 45 dakikadır ve kişi uygulama sonrasında günlük hayatına hemen geri dönebilmektedir.
Fokuslu ultrason tekniğinde eri altına ultrason ses dalgaları gönderilir ve deri altındaki kolojenler bu ses dalgalarıyla uyarılarak harekete geçmeye başlarlar. Derialtında bulunan kolojen madde cildimizin esas üretmiş olduğu yüz gençleştirme maddesi olduğu için deri uyarılır uyarılmaz bu kolojenlerin salgılanmasıyla birlikte gençleşmeye başlayacaktır. Seans sonrasında cildinizde hemen bir değişiklik olmayacaktır. Ancak bir hafta içerisinde cildinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Altı ay içerisinde ise fokuslu ultrason tekniğinin tamamen etkileri görmeye başlayacak ve yüzünüzün gençleştiğini göreceksiniz.
Yüz gençleştirmede fokuslu ultrason tekniği kullanmak isteyen için ise alt yaş sınır 35’dir. 35 ve üzeri kadınlar bu yöntemi uygulayabilceğigibi fokuslu ultrason tekniğinin ardından botoks ya da dolgu tedavisi de yaptırarak fokuslu ultrason tekniğinin etkisini daha da artırabilir ve etki süresini daha da uzatabilirler.Yüz gençleştirmede fokuslu ultrason tekniği sayesinde kişiler bir ile bir buçuk yıl gibi bir süre boyunca bu tekniğin vermiş olduğu faydaları görebilirler fakat diğer uygulamalarla desteklendiği takdirde etki süresi iki ile iki buçuk yıla kadar devam edebilmektedir. Daha detaylı bilgiyi Estetikçiler
adresinden alabilirsiniz.
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