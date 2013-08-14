Yurt dışında organ nakli Türkiye'den 4 kat daha pahalı

Kapuağası, Türkiye'de nakil başarısının çok yüksek olduğuna, her açıdan donanımlı ekiplerin operasyonlara imza attığına işaret ederek, bu operasyonların çok zahmetli ve maliyeti yüksek olduğunu bildirdi.

Bu ameliyatların Türkiye'deki maliyetinin dünya rakamlarına göre düşük olduğunu ifade eden Kapuağası, ameliyat başarısının hekim tecrübesinin yanı sıra, kullanılan malzeme ve hijyenik koşullarının sağlanmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Gelişen bazı komplikasyonların maliyeti daha da artırdığını söyleyen Kapuağası, "Türkiye'de böbrek nakli 33 bin lira, karaciğer nakli 77 bin liraya, kalp nakli 56 bin 250 liraya, akciğer nakli 77 bin liraya ve kornea nakli bin 446 liraya yapılıyor" dedi. Aynı operasyonların yurt dışında "3-4 kat fazla" ücretle yapıldığını söyleyen Kapuağası, İtalya, İspanya, Slovenya, Avusturya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde refakatçı hariç yalnız nakil ücretlerine bakıldığında böbrek naklinin yaklaşık 75 bin avro, karaciğer naklinin 205 bin avro, kalp naklinin 80 bin avro, akciğer naklinin 102 bin avro ve kornea naklinin ise 12 bin 800 avroya gerçekleştirildiğini aktardı.