Yunanistan'da sağlık sektörü alarm veriyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da dahil olduğu Attika ve diğer bölgelerdeki birkaç hastanenin bazı bölümlerinin tıbbi cihaz ve malzemelerindeki eksikler nedeniyle kapandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da bulunan Attikon hastanesi yetkilileri, malzeme eksikliğinden dolayı, Kalp ve Damar Kliniğinin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Aynı sorunlarla karşı karşıya kalan Selanik AHEPA hastanesi de kullanılan malzemelerin pahalı olması ve bunları tedarik edecek bütçeleri bulunmaması nedeniyle, Kalp Cerrahisi Kliniğinden sonra, Damar Cerrahisi Kliniğini de kapatmak zorunda kaldı.

Öte yandan Sakız adası hastanesinde, hastaların tedavisinde alçı gibi basit malzemelerinin hasta yakınları tarafından tedarik edildiği, Serres ve Larrisa şehirlerindeki hastanelerde de durumun farklı olmadığı belirtildi. Bu hastanelerin bütçeleri yeterli olmadığından, hastalara her gün tavuk eti servis edildiği bildirildi.

Yunanistan ''Ulusal Sağlık Sistemi'' yetkilileri, sorunun borcu yüksek olan hastanelerde daha belirgin olduğuna işaret etti.

Hastane Doktorları Başkanı Vasilis Kinou, Rodos adası hastanesine başvuru yapan hastaların, malzeme ve personel eksikliğinden dolayı 6 ay ve 1 yıl arası bekletildiklerine dikkati çekti.





