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"Yumurtalık kistine karşı siyah üzüm tüketin" önerisi

Bir grup bilim insanı tarafından yürütülen araştırmada, siyah üzüm yemenin yumurtalıklarda oluşan kistleri tedavi ettiği saptandı

"Yumurtalık kistine karşı siyah üzüm tüketin" önerisi

Bir grup bilim insanı tarafından yürütülen araştırmada, siyah üzüm yemenin yumurtalıklarda oluşan kistleri tedavi ettiği saptandı

26 Haziran 2015 Cuma 12:26
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ESKİŞEHİR - Bazı üniversitelerdeki bilim insanlarından oluşan grup, laboratuvar deneyleri sonucu siyah üzüm tüketmenin, kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık, düşük yapma gibi birçok soruna neden olan, yumurtalıklarda oluşan kistleri tedavi edici etkisi bulunduğu sonucuna ulaştı.

Çalışmanın yürütücülerinden İstanbul Bilim Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurtalıklarda büyüme ve çok sayıda kist oluşumu ile giden Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) kadın hastalığı olduğunu ve yaptıkları araştırmalar sonucunda en fazla siyah üzümde bulunan "resveratrol" adlı bileşiğin bu hastalığı tedavi ettiğini saptadıklarını söyledi.

Hastalığın kadınlar arasında yüzde 5-10 oranında görüldüğünü vurgulayan Erbaş, adet düzensizliği, sivilce, obezite, insülin direnci, kıllanma, kısırlık, düşük riskinde artma gibi sorunlara neden olduğunu, ayrıca damar sertliği, rahim ve meme kanseri riski de arttığını bildirdi.

Yürüttükleri çalışmanın adının "PKOS Oluşturulan Deney Farelerinde Resveratrolün Tedavi Edici Etkisinin Gösterilmesi" olduğunu dile getiren Erbaş, 2014 yılında başlattıkları çalışmada 6 ay boyunca PKOS modeli oluşturulan fareler üzerinde araştırma yaptıklarını belirtti.

Proje grubunda, Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Doç Dr. Mete Ergenoğlu, Doç Dr. Özgür Yeniel, Uzman Dr. Nuri Yıldırım, Prof. Dr. Nedim Karadadaş, Doç. Dr. Murat Ulukuş, Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Dilek Taşkıran, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Altuğ Yavaşoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Uzman Dr. Alkım Gülşah Yıldırım'ın bulunduğunu aktaran Erbaş, yaptıkları çalışmalar sonucunda resveratrolün PKOS'u tedavi ettiğini belirlediklerini kaydetti.

Çalışma süreci hakkında bilgi veren Erbaş, şunları söyledi:

"PKOS modeli oluşturulan deney farelerinde yumurtalıklar büyüdüğü, kistler gelişti, yumurtlama bozuldu, insulin direnci ve obezite meydana geldi. Resveratrol tedavisi verilen PCOS hastası farelerde yumurtalık kistleri kayboldu ve yumurtlama işlevi tekrar başladı ayrıca insulin direnci azaldı. Resveratrol en fazla siyah üzümde ayrıca kayısı, üzüm, dut, erik, fındık, elma gibi birçok meyvede de bulunan polifenol bileşiğidir. İltihap azaltıcı etkisi vardır. Bu nedenle damar sertliği, kanser, alzaymır hastalığına karşı da koruyucudur."

Resveratrolü "endometriozis" adındaki kadın hastalığında da denediklerini ifade eden Erbaş, "Endometriozis rahim içi dokunun karın zarında bulunması ve bu dokunun kanaması sonucu oluşan, karın ağrısı, ağrılı adet görme, kısırlık, karın içinde yapışıklık, cinsel ilişki sırasında ağrı ve yumurtalıkta kanamalı (çikolata) kistler ile seyreden bir hastalıktır. Endometriozis hastası farelerde resveratrol tedavisi kanamalı over kistlerinde ve karın içi iltihapta azalma oluşturdu" dedi.

Erbaş, çalışmalarının sonucunun uluslararası prestijli Kadın Hastalıkları ve Doğum dergisi, Reproductive Sciences da yayımlandığını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 11:59
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSiyah üzüm
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