Yumurta Toplama İşlemi

Yumurta toplama : Tüp bebek işlemi için yeterli miktarda yumurta elde etmek için, kadın, birden fazla follikül ve yumurta geliştirme için çeşitli tüp bebek ilaç uyarımı protokollerinden birini kullanarak enjekte edilen ilaçlarla uyarılır. Yumurtalar folikül adı verilen yumurtalıklarda sıvı dolu yapılarda gelişirler. Her folikül, ultrason ile görülebilir ve ölçülebilir ve bir mikroskobik yumurta içerir. Kadının follikülleri olgunlaştığında (ultrason ve hormon ölçümleri ile belirlenir), yumurta toplama işlemi yumurtalıkları yumurtalıklardan almak için yapılır. Yumurta ve foliküllere ulaşmak için ultrasonla ovuşturulan vajinanın üstünden bir iğne geçirilir. Folliküllerdeki sıvı iğne ile aspire edilir ve yumurta follikül duvarından ayrılır ve yumurtalıktan emilir. Yumurta toplama işlemi tüp bebek tedavisi kapsamında 5-10 dakika sürer.

Tüp bebek tedavisi kapsamında yumurta toplama işlemi oldukça önemlidir. Toplanan kaliteli yumurtalar, baba adayının sperm hücresi ile döllendirilir ve daha sonra embriyo transferi işlemi ile aktarılır.

Aşılama Yöntemi

Kadınların genellikle sadece bir aşılama yöntemi döngüsüyle hamile kalma oranı; yüzde 10-20'dir. Aşılama yöntemi ile gebelik oranı, tüp bebek yöntemi ile gebe kalabilen çiftlerin gebelik oranlarına benzer veya sadece biraz daha düşüktür.

Aşılama yöntemi başarı oranları, aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir:

Kadının yaşı

Kısırlık sorunu ve sebepleri

Fallop tüp durumu (en az bir açık tüp)

Sperm örneği (çok düşük sperm sayımında - toplam 5 milyon motil spermden daha az – aşılama yöntemi genellikle başarılı değildir).

Yaşa göre aşılama yöntemi başarı oranları

Yaş, doğurganlığı etkiler ve yaş aşılama yönteminde de başarı oranlarını etkiler. Çoğu doğurganlık prosedüründe olduğu gibi, aşılama yönteminde başarı oranı daha genç kadınlar için daha yüksektir.

Aşılama mı, tüp bebek mi?