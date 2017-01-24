Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82933
ALTIN
147.913
DOLAR
3.7920
STERLIN
4.7182
EURO
4.0702
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
SON DAKİKA
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde...
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde...
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Yumurta Toplama İşlemi

Tüp bebek tedavisi kapsamında yumurta toplama işlemi oldukça önemlidir.

Yumurta Toplama İşlemi

Tüp bebek tedavisi kapsamında yumurta toplama işlemi oldukça önemlidir.

24 Ocak 2017 Salı 11:10
36 Okunma
Yumurta Toplama İşlemi

Yumurta toplama: Tüp bebek işlemi için yeterli miktarda yumurta elde etmek için, kadın, birden fazla follikül ve yumurta geliştirme için çeşitli tüp bebek ilaç uyarımı protokollerinden birini kullanarak enjekte edilen ilaçlarla uyarılır. Yumurtalar folikül adı verilen yumurtalıklarda sıvı dolu yapılarda gelişirler. Her folikül, ultrason ile görülebilir ve ölçülebilir ve bir mikroskobik yumurta içerir. Kadının follikülleri olgunlaştığında (ultrason ve hormon ölçümleri ile belirlenir), yumurta toplama işlemi yumurtalıkları yumurtalıklardan almak için yapılır. Yumurta ve foliküllere ulaşmak için ultrasonla ovuşturulan vajinanın üstünden bir iğne geçirilir. Folliküllerdeki sıvı iğne ile aspire edilir ve yumurta follikül duvarından ayrılır ve yumurtalıktan emilir. Yumurta toplama işlemi tüp bebek tedavisi kapsamında 5-10 dakika sürer.

Tüp bebek tedavisi kapsamında yumurta toplama işlemi oldukça önemlidir. Toplanan kaliteli yumurtalar, baba adayının sperm hücresi ile döllendirilir ve daha sonra embriyo transferi işlemi ile aktarılır.

Aşılama Yöntemi

Kadınların genellikle sadece bir aşılama yöntemi döngüsüyle hamile kalma oranı; yüzde 10-20'dir. Aşılama yöntemi ile gebelik oranı, tüp bebek yöntemi ile gebe kalabilen çiftlerin gebelik oranlarına benzer veya sadece biraz daha düşüktür.

Aşılama yöntemi başarı oranları, aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir:

  • Kadının yaşı
  • Kısırlık sorunu ve sebepleri
  • Fallop tüp durumu (en az bir açık tüp)
  • Sperm örneği (çok düşük sperm sayımında - toplam 5 milyon motil spermden daha az – aşılama yöntemi genellikle başarılı değildir).

Yaşa göre aşılama yöntemi başarı oranları

Yaş, doğurganlığı etkiler ve yaş aşılama yönteminde de başarı oranlarını etkiler. Çoğu doğurganlık prosedüründe olduğu gibi, aşılama yönteminde başarı oranı daha genç kadınlar için daha yüksektir.

Aşılama mı, tüp bebek mi?

Aşılama yöntemi yani İntrauterin inseminasyon, göreceli olarak uygun fertilite tedavisidir ve birçok kişi veya çift, daha yoğun ve pahalı tüp bebek işlemi ile ilerlemeden önce aşılama yöntemini denemeyi seçecektir. Ancak her çiftin kısırlık durumu farklı olduğu için en uygun tedavi yöntemine doktor karar verecektir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.01.2017 11:32
Anahtar Kelimeler:
Aşılama YöntemiTüp BebekYumurta Toplama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'antibiyotik' açıklaması
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'antibiyotik' açıklaması
Vatandaş artık 'nadir testler' için para ödemeyecek
Vatandaş artık 'nadir testler' için para ödemeyecek
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR?
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR?
Kan bağışında yüzde 11 artış sağlandı
Kan bağışında yüzde 11 artış sağlandı
Genetik haritamızı çıkaracak ilk ekip ABD yolcusu
Genetik haritamızı çıkaracak ilk ekip ABD yolcusu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ