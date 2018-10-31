Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
215.120
DOLAR
5.4877
STERLİN
7.0042
EURO
6.2289
Yasemin Adar'a büyük onur
Yasemin Adar'a büyük onur
Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN
Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan...
Derbide gözler kalecilerde
Derbide gözler kalecilerde
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Yüksek D vitamini formda tutuyor

Yüksek D vitamini seviyesinin kişileri daha formda tuttuğu belirlendi.

Yüksek D vitamini formda tutuyor

Yüksek D vitamini seviyesinin kişileri daha formda tuttuğu belirlendi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:58
0 Okunma
Yüksek D vitamini formda tutuyor

"Live Science" internet sayfasında yayınlanan çalışmada, yüksek D vitamini seviyesinin, aerobik dayanıklılık düzeyinin bir ölçüsü olan kardiyorespiratuar zindeliği (fitnes) (CRF) artırdığı belirtildi.

Araştırmacılar, ABD'de 2001-2004 yılları arasında ulusal bir sağlık araştırmasına katılan 20-49 yaşındaki yaklaşık 2 bin kişiden alınan bilgileri analiz etti.

Katılımcıların kanlarındaki D vitamini düzeyleri ve vücutlarının egzersiz sırasında kullanabileceği maksimum oksijen hacmi (VO2Max) ölçüldü.

Katılımcıları, vücutlarındaki D vitamini seviyelerine göre beşe ayıran araştırmacılar, D vitamini düzeyi en yüksek olanların VO2Max değerinin, en düşük olanlardan yaklaşık 3 birim daha yüksek olduğunu tespit etti.

Çalışmada, daha yüksek bir VO2'nin daha fazla kardiyorespiratuar zindelik kazandırdığı ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca D vitamini seviyeleri arttıkça VO2max'ın da arttığını ortaya koydu.

Çalışmanın sonuçları "European Journal of Preventive Cardiology" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Live ScienceD Vitamini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı veya az kilolu olmak ortalama yaşam süresini azaltıyor
Aşırı veya az kilolu olmak ortalama yaşam süresini azaltıyor
Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak
Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak
İki gebelik arasında en az bir yıl beklenmeli
İki gebelik arasında en az bir yıl beklenmeli
Demansa Teslim Olma!
Demansa Teslim Olma!
'Akıllı sütyen'
'Akıllı sütyen'
Uyku apnesi inme nedeni
Uyku apnesi inme nedeni
'Hastanemiz Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olacak'
'Hastanemiz Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olacak'
'Truva Atı'na benzer antibiyotik
'Truva Atı'na benzer antibiyotik
'İlaç tedariki sorununun nedeni, avro kurunun güncellenmemesi'
'İlaç tedariki sorununun nedeni, avro kurunun güncellenmemesi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ