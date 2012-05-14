Yoğurtta afrodizyak etkisi

Massachussetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nden bilim adamları yoğurt ve obezite arasındaki bağlantıyı araştırmak üzere kolları sıvadı, ancak yoğurdun çok farklı bir etkisiyle karşılaştı.

Bilim adamlarının, fareler üzerinde yaptığı araştırma, vanilya aromalı probiyotik yoğurdun hayvanların libodusunu artırabileceğini gösterdi.

İlk olarak yoğurtla beslenen farelerin tüylerinin daha parlak ve 10 kat daha gür olduğunu fark eden bilim adamları, yoğurtla beslenen erkek farelerin dişi bulmakta hiç zorluk çekmediğini belirledi.

Bu erkek farelerin testislerinin yüzde 15 daha büyük olduğu, dişilerin ise daha iri yavrular dünyaya getirdiği görüldü.

Bilim adamları probiyotik yoğurttaki mikropların fareleri daha sağlıklı hale getirdiğine ve dolaylı olarak bu durumun "üreme mekanizmasını" olumlu etkiliyor olabileceğine dikkati çekti.

"Scientific American" dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, vanilyalı probiyotik yoğurdun insanlar üzerinde de benzer etkiler yaratıp yaratmayacağını belirlemek için başka araştırmaların gerekli olduğunu belirtti.