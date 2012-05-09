Yılda 25 bin kişiyi akrep sokuyor

MALATYA - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakım uzmanı Dr. Nazan Poyraz, Türkiye'de her yıl 25 bin akrep sokması vakası yaşandığını, bunların yüzde 5 ile 8'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların başlamasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde akrep sokması vakalarının görülmeye başladığını belirtti.

Geçen hafta merkezlerine Adıyaman'dan gelen 14 yaşında bir çocuğun akrep sokması nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatan Poyraz, Güneydoğu'da ve Adıyaman'da bulunan akrep türlerinin daha zehirli olduğunu, sokması halinde zehirleme oranının da arttığını söyledi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar hakkında bilgi veren Poyraz, ''Türkiye'de yılda yaklaşık 25 bin akrep sokması vakası oluyor. Bunlarda ölüm oranı yüzde 5 ila 8 arasında gerçekleşiyor. Özellikle sıcak mevsimlerde bu tür olaylarla daha sık karşılaşıyoruz'' dedi.

Poyraz, akrep sokması olaylarının gece saatlerinde ve sabaha karşı daha sık yaşandığını, akreplerin insanları genellikle el ve ayak gibi uzuvlarından soktuğunu belirtti.

Akrep sokması durumunda neler yapılmalı?

Akrep sokması olaylarında neler yapılması gerektiğini de anlatan Poyraz, akrebin soktuğu bölgenin vakit kaybetmeden bol suyla yıkanması gerektiğini söyledi.

Sokulan uzvun üst kısmından, kan dolaşımını da bozmadan ara ara bir bez yardımıyla bağlayıp turnike yapmak gerektiğini vurgulayan Poyraz, böylece hem akrebin zehrinin vücuda daha yavaş girmesi hem de uzvun kan dolaşımının sağlanabileceğini belirtti.

Her türlü akrep sokması vakalarında mutlaka sağlık kuruluşuna gidilmesi uyarısında bulunan Poyraz, ''Her vakanın tedavisi farklı olabiliyor. Çünkü vakalarda hastanın farklı sıkıntıları, yaşadığı rahatsızlıklara göre tedaviler uygulanıyor. Akrep sokmalarında zehrin yayıldığı bölge değişebiliyor. Genellikle kalp, beyin ya da akciğer akrep zehirinden etkileniyor. Böyle durumlarda da o organa yönelik tedaviler uyguluyoruz. Ciddi bulgularla gelen hastalara akrep serumu veriyoruz'' diye konuştu.

Akreplerin görüldüğü yerlerde vakit geçirilmeden evlerin ilaçlanmasını öneren Poyraz, mümkün olduğunca güvenli ortamlarda uyunmasını tavsiye etti.