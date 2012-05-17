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Yeni yüzüyle uyandı

Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak, uyandırıldı.

Yeni yüzüyle uyandı

Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak, uyandırıldı.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:06
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Yeni yüzüyle uyandı
ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın uyandırıldığını söyledi. 

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çolak'ın dün uyandırıldığını, şuurunun açık olduğunu belirtti. Herhangi bir sorunun bulunmadığını kaydeden Yılmaz, her şeyin yolunda ilerlediğini ifade etti.  
Çolak'ın kendilerini anlayabildiğini bildiren Yılmaz, ''Bizi duyuyor, anlıyor, elleriyle de iyi olduğunu anlattı. Kendisini çok hareket ettirmemeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle elleriyle anlaşıyoruz'' dedi. 
Turan Çolak'ın bir kulak ve tam yüz nakli operasyonu geçirdiğini kaydeden Yılmaz, sağlık durumunun çok çok iyi olduğunu ifade etti.
Kısa süre içinde Çolak'ı normal servise almayı planladıklarını anlatan Yılmaz, ''Bugün bile servise inebilecek konumda. Ama tedbirli davranıyoruz, birkaç gün içinde servise alabiliriz'' diye konuştu.

Göz kapaklarına ikinci bir müdahale yapabiliriz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakli gerçekleştirilen Uğur Acar'a yapılan tedavilerin Çolak'a da uygulandığını belintenek, ancak bu operasyonun ilk operasyondan farklı olduğunu kaydetti. Hastanın hem kulak hem de göz kapaklarının da nakledildiğini vurgulayan Özkan, göz kapaklarının hareketi ile ilgili bir ay sonra yeni bir operasyon yapılabileceğini anlattı.
Göz kapakları hareket etmediğinde gözün açık kalabileceğini, bundan dolayı da gözlerini kaybetme riski oluşabileceğini dile getiren Özkan, ''Hastanın göz kapakları da nakledildi. Gözde biri açan, biri kapatan kaslar var. Bu nedenle göz kapaklarına ikinci bir müdahale yapabiliriz. Ona göre davranacağız. Gözünü açması ya da kapaması bu dönemde bizim kontrolümüzde olacak. Yaklaşık bir ay sonra bunun kararını verip ufak bir müdahale yapmamız gerekebilir. Yapmayabiliriz de... Bu, süreç içinde belli olacak. Şimdilik bir sorunumuz yok'' dedi.
Özkan, göz kapaklarının kas hareketleri ile ilgili rahatsızlığın en az 3-4 ayda giderilebileceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:06
Anahtar Kelimeler:
Yüz Nakli
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