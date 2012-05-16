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Yeni yüzüyle daha da gençleşecek

Türkiye'nin dördüncü yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, "34 yaşındaki Turan Çolak yeni yüzüyle daha da gençleşecek" dedi.

Yeni yüzüyle daha da gençleşecek

Türkiye'nin dördüncü yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, "34 yaşındaki Turan Çolak yeni yüzüyle daha da gençleşecek" dedi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 13:08
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Yeni yüzüyle daha da gençleşecek

Türkiye'nin dördüncü  yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çolak'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdürüldüğünü, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Çolak'ı gözlemlemeye devam ettiklerini kaydeden Özkan, ''Başarılı bir ameliyat geçirdik. Her şey yolunda ilerliyor. Sağlık durumuyla ilgili sorun gözükmüyor'' diye konuştu.

Enfeksiyon konusunda her zaman tedbirlerimizi alıyoruz
Özkan, ''Enfeksiyon riskine karşı ne gibi önlemler alınıyor?'' sorusunu, ''Enfeksiyon konusunda her zaman tedbirlerimizi alıyoruz. Yoğun bakımda enfeksiyon sıkıntısı yok. Bu konuda her zamanki gibi çok hassasız'' diye yanıtladı.
Daha önce yapılan yüz nakillerde alıcıların vericilerden küçük olduğunu hatırlatan Özkan, ''Bu yüz naklinde tam tersi bir durum söz konusu oldu. Bu da Turan'ın şansı. Daha önce de yüz nakli için ön plana çıkmıştı ancak olmamıştı. 34 yaşındaki Turan Çolak yeni yüzüyle daha da gençleşecek'' diye konuştu.
Çolak ile verici Tevfik Yılmaz arasındaki 15 yaş farkının risk oluşturmadığını belirten  Özkan, aksine bu durumun avantaj olduğunu söyledi.
Çolak'ın 19 yaşında görünmese bile daha genç görüneceğini belirten Özkan, şöyle konuştu:
''34'ünden daha genç olacak. Yüz olarak Çolak'ın daha önce yaşı belli olmuyordu. Bakıldığı zaman yaşı tahmin edilemiyordu. Vericinin 19 yaşında olması avantajlı. Vericinin yüzü de güzeldi. Ne kadar benzeyecek bilmiyoruz ancak burnu, kaşı, göz kapakları ve kulakları aynı olacak.''
Özkan, bir insanın hayatını değiştirmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 05:10
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Yeni Yüzüyle Daha Da Gençleşecek
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