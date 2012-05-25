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Yeni yüzünü 10 gün içinde görecek

Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak bugün ayağa kalktı. Çolak 10 gün içinde yüzünü görecek.

Yeni yüzünü 10 gün içinde görecek

Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak bugün ayağa kalktı. Çolak 10 gün içinde yüzünü görecek.

25 Mayıs 2012 Cuma 16:31
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Yeni yüzünü 10 gün içinde görecek

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, düzenlediği basın toplantısında 15 Mayıs'ta yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın enfeksiyon riskinin yoğun olduğu 10 günlük süreci tamamladığı söyledi.
Turan Çolak'a yapılan yüz naklinin Uğur Acar'ınkine göre daha komplike olduğuna dikkati çeken Özkan, göz kapaklarının kendi iradesiyle 6 ay sonra hareket edeceğini dile getirdi. Özkan, ''Herşey yolunda giderse 6 ay sonra kendi kontrolüyle göz kapaklarını açmasını kapamasını umuyoruz. 10 gün içinde kendi yüzünü görecek'' dedi. 
Çolak'ın yüzündeki şişliklerin belirgin derecede gerilediğini ifade eden Özkan, ''Artık yüzünün şekilleri oluştu. Kesinlikle beğeneceğini umuyoruz. Önemli olan hastanın beğenmesi, tepkisinin iyi olması. O bizi mutlu edecek'' diye konuştu. 
Turan Çolak'ın donörünün Uğur Acar'ınkine göre daha genç olduğunu ve yoğun bakımda daha az kaldığını vurgulayan Özkan, ''Yüz daha az yıpranmış bir yüzdü. O yüzden biz daha ümitliyiz. Hastayı biraz daha genç gösterecek. Hakikaten güzel olacak'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 08:33
Anahtar Kelimeler:
Yüz NakliYeni YüzAmeliyat
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